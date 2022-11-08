«Автомобилист» нанес «Северстали» восьмое поражение в девяти матчах

Первые два периода завершились без голов. На 46-й минуте Давид Думбадзе с передачи Николая Тимашова вывел череповчан вперёд. Через 80 секунд Стефан Да Коста подловил рикошет и точно бросил, сравняв счёт. Спустя ещё ровно 80 секунд Давид Думбадзе оформил дубль. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Никита Гуслистов и Робин Пресс. На 59-й минуте Брукс Мэйсек сравнял счёт. В овертайме он оформил дубль, принеся победу своей команде.