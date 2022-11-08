Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Аризона
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Вегас
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Даллас
Хоккей. КХЛ
8.11
Нефтехимик
Ак Барс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Миннесота
Хоккей. КХЛ
8.11
Барыс
Витязь
23
Хоккей. КХЛ
8.11
Адмирал
СКА
31
Хоккей. КХЛ
8.11
Амур
Динамо М
21
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
8.11
Нефтехимик
Ак Барс
ОТ
43
8.11
Северсталь
Автомобилист
ОТ
23
8.11
Барыс
Витязь
23
8.11
Адмирал
СКА
31
8.11
Амур
Динамо М
21
7.11
ЦСКА
Локомотив
Б
23
7.11
Куньлунь
Салават Юлаев
14
7.11
Торпедо
Спартак
31
Хоккей. КХЛ. Все результаты
8 ноября, источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» нанес «Северстали» восьмое поражение в девяти матчах

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала екатеринбургский «Автомобилист».

Северсталь
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Автомобилист"

Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0).

Первые два периода завершились без голов. На 46-й минуте Давид Думбадзе с передачи Николая Тимашова вывел череповчан вперёд. Через 80 секунд Стефан Да Коста подловил рикошет и точно бросил, сравняв счёт. Спустя ещё ровно 80 секунд Давид Думбадзе оформил дубль. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Никита Гуслистов и Робин Пресс. На 59-й минуте Брукс Мэйсек сравнял счёт. В овертайме он оформил дубль, принеся победу своей команде.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Северсталь» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 10 ноября.

Читайте также
Северсталь
2:3ОТ
0:0, 0:0, 2:2
Автомобилист
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Игроки «Зенита» показали руководству, что такое гражданское общество
Усику нельзя драться с Биволом. Россиянин сделает из украинца посмешище
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь