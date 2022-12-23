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22:03 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты «Локомотива» второй раз в сезоне обыграли ЦСКА

Ярославский клуб выиграл со счетом 3:1.

Локомотив
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: КХЛ

ТАСС, 23 декабря. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Чехович (15-я минута), Максим Шалунов (19), Никита Черепанов (38). У проигравших отличился Максим Мамин (26).

«Локомотив» второй раз в этом сезоне обыграл ЦСКА, 7 ноября ярославцы победили в серии буллитов (3:2). Встреча 11 сентября завершилась победой армейцев (3:2).

«Локомотив» набрал 60 очков после 43 матчей, он занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 57 очками в 41 игре располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Локомотив» 26 декабря примет московский «Спартак». ЦСКА в тот же день на своей площадке сыграет со столичным «Динамо».

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Локомотив
3:1
2:0, 1:1, 0:0
ЦСКА
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