Хоккеисты «Локомотива» второй раз в сезоне обыграли ЦСКА

ТАСС, 23 декабря. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Чехович (15-я минута), Максим Шалунов (19), Никита Черепанов (38). У проигравших отличился Максим Мамин (26).

«Локомотив» второй раз в этом сезоне обыграл ЦСКА, 7 ноября ярославцы победили в серии буллитов (3:2). Встреча 11 сентября завершилась победой армейцев (3:2).

«Локомотив» набрал 60 очков после 43 матчей, он занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 57 очками в 41 игре располагается на третьей строчке.