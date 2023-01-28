«Торпедо» одолело минское «Динамо» в серии буллитов, отыгравшись с 0:2

На второй минуте Никита Пышкайло с передачи Брэндона Козуна вывел минчан вперёд. На девятой минуте Роман Горбунов после паса Владимира Алистрова удвоил преимущество динамовцев. На 23-й минуте Глеб Иванов отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Алексей Кручинин и Николай Коваленко. На 35-й минуте Максим Летунов сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Алексей Кручинин.