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10 марта, источник: Чемпионат.com

«Северсталь» едва не отыгралась с 1:4, но уступила ЦСКА. Армейцы повели в серии — 3−2

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился пятый матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь».

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1).

На 16-й минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 18-й минуте Даррен Диц удвоил преимущество москвичей.

На 25-й минуте Никита Нестеров забросил третью шайбу. На 28-й минуте Никита Макеев с передачи Михаила Тихонова «размочил» счёт. На 33-й минуте Антон Слепышев забил четвёртый гол.

На 36-й минуте Даниил Вовченко отыграл ещё одну шайбу. На 42-й минуте Александр Суворов сократил отставание до минимума.

Таким образом, счёт в серии стал 3−2 в пользу москвичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 12 марта. Команды сыграют в Череповце.

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ЦСКА
4:3
2:0, 2:2, 0:1
Северсталь
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