«Северсталь» едва не отыгралась с 1:4, но уступила ЦСКА. Армейцы повели в серии — 3−2

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1).

На 16-й минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 18-й минуте Даррен Диц удвоил преимущество москвичей.

На 25-й минуте Никита Нестеров забросил третью шайбу. На 28-й минуте Никита Макеев с передачи Михаила Тихонова «размочил» счёт. На 33-й минуте Антон Слепышев забил четвёртый гол.

На 36-й минуте Даниил Вовченко отыграл ещё одну шайбу. На 42-й минуте Александр Суворов сократил отставание до минимума.