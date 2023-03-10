«Северсталь» едва не отыгралась с 1:4, но уступила ЦСКА. Армейцы повели в серии — 3−2

Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций10.03.2023, 19:30 (МСК UTC+3)ЦСКА Арена, 8292 зрителя
|Сергей Федоров
|Андрей Разин
|Адам Рейдеборн
|Александр Самонов
|04:16
|Егор Морозов
|06:00
|Никита Нестеров
|15:08
|Виталий Абрамов(Фредрик Классон, Владимир Брюквин)
|17:37
|Даррен Дитц(Максим Соркин, Максим Мамин)
|23:04
|Робин Пресс
|23:28
|Михаил Тихонов
|24:57
|Никита Нестеров(Михаил Григоренко, Константин Окулов)
|27:18
|Никита Макеев(Михаил Тихонов)
|29:56
|Андрей Светлаков
|32:44
|Антон Слепышев(Павел Карнаухов, Андрей Светлаков)
|35:21
|Николай Макаров
|35:54
|Даниил Вовченко(Александр Петунин, Кирилл Пилипенко)
|41:19
|Александр Суворов(Руслан Абросимов, Александр Петунин)
|49:38
|Никита Нестеров
|55:25
|Никита Макеев
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)