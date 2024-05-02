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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Миронов — в «Спартаке», Коршков — в «Ак Барсе». Главное о первом дне трансферов в КХЛ

Есть и тренерские назначения.

Спартак
Ак Барс
Динамо М
Сибирь
Сочи
Куньлунь РС
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Всё о главных переходах первого дня трансферов в КХЛ, 2 мая 2024 года | Источник: Чемпионат.com

Вчера, 1 мая 2024 года, в КХЛ официально открылось трансферное окно. Несмотря на праздничный день, клубы активно объявляли о переходах, подписаниях контрактов с игроками и формировали новые тренерские штабы. Рассказываем о наиболее интересных событиях.

Новые главные тренеры в «Ак Барсе», «Сибири», ХК «Сочи» и «Куньлуне»

Тренер Анвар Гатиятулин принял участие в развлекательном ролике «Ак Барса». Ведущая шоу спрашивала у прохожих, какую музыку они слушают. В конце ролика 48-летний специалист ответил, что в наушниках у него играет песня Салавата Фатхутдинова «Мин яратам сине, Татарстан» («Я люблю тебя, Татарстан». — Прим. «Чемпионата»). Явный намёк на скорое подписание контракта. До официоза совсем чуть-чуть.

Новым главным тренером «Сочи» назначен Сергей Зубов. Контракт со специалистом подписан на два года. Интересно, что теперь уже бывший помощник Романа Ротенберга в СКА уже работал в самом южном клубе России, а теперь произошло символические возвращение. Ранее «Сочи» покинул весь тренерский штаб команды во главе с Дмитрием Кокоревым, который будет работать помощником Павла Десяткова в «Витязе».

В свою очередь, «Сибирь» подписала двухлетний контракт с 48-летним специалистом Вадимом Епанчинцевым, который займёт пост главного тренера команды. В прошлом сезоне Епанчинцев работал в ВХЛ с «Югрой». Интересно, что на этом месте должен был оказаться Гатиятулин, имевший устную договорённость с сибиряками, однако от предложений из «Ак Барса» не отказываются.

Источник: https://vk.com/hcsibir1962

Не остался в стороне и «Куньлунь». Михаил Кравец назначен главным тренером китайского клуба. Со специалистом подписан контракт по схеме 1+1. Напомним, Кравца уволили из «Авангарда» прямо по ходу плей-офф, после чего он дал разгромное интервью. Но, как видим, на трудоустройстве специалиста это не сказалось. Теперь матчи между «Куньлунем» и «ястребами» будут иметь повышенный интерес.

Егор Коршков перешёл в «Ак Барс»

27-летний нападающий Егор Коршков подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2025/2026. Хороший габаритный крайний нападающий, который усилит казанский топ-клуб. Достойная сделка для обеих сторон.

«Я очень рад оказаться в таком клубе, “Ак Барс” всегда ставит наивысшие задачи. Жду, когда приеду на сборы, чтобы познакомиться с командой, атмосферой на арене и в городе. Многих в составе я уже хорошо знаю: Семёна Кошелева, Диму Юдина, Никиту Лямкина, с Тимуром Биляловым общались. Знаю, что у нас с Никитой один любимый номер. Я пока не определился, какой возьму в Казани, но забирать 96-й не буду, конечно», — заявил Коршков.

Миронов официально в «Спартаке»

Защитник Андрей Миронов официально перешёл в «Спартак». Контракт с обладателем Кубка Гагарина, серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России подписан на два сезона, до 31 мая 2026 года. Шок и настоящий удар для динамовских фанатов.

«Хочу поблагодарить руководство “Спартака” за оказанное доверие. Для меня честь выступать под началом Алексея Юрьевича Жамнова. Следил за “Спартаком” в прошлом сезоне, много говорил со своим другом Димой Вишневским, рад стать частью красно-белой команды. Начинается новая глава в моей карьере, и я буду прикладывать все силы для достижения побед вместе со “Спартаком”, — сказал новичок красно-белых.

Вей подписал контракт с «Авангардом»

«Авангард» заключил однолетний контракт с нападающим Линденом Веем. По всей видимости, канадца взяли центральным форвардом на место Райана Спунера, с которым в Омске не смогли договориться по финансовым условиям. Интересно будет посмотреть на тройку Буше — Вей — Ткачёв в действии. Тем более что для Линдена КХЛ далеко не чужая лига. Привыкать и адаптироваться не придётся, а опыта этому хоккеисту не занимать.

Автор: Павел Панышев

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