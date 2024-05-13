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19:04 (мск), источник: ТАСС

КХЛ сохранит перекрестный формат плей-офф в следующем сезоне

Формат Кубка Гагарина был изменен перед началом прошедшего сезона.

Источник: РИА "Новости"

БАРВИХА /Московская область/, 13 мая. /ТАСС/. Перекрестный формат плей-офф заложен в структуре календаря на следующий сезон Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

«Все мы хотим на следующий сезон оставить перекрестный плей-офф. Это заложено в структуре календаря», — сказал Морозов.

Перед началом предыдущего сезона КХЛ изменила формат плей-офф — в первом раунде 16 команд, как и раньше, играли внутри своих конференций, со второго раунда восемь команд были поделены на две группы, внутри которых два клуба Запада сыграли с двумя клубами Востока. Таким образом, в финале могли встретиться представители одной конференции.

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