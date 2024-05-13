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19:18 (мск), источник: ТАСС

Глава КХЛ рассказал о трудностях возвращения «Куньлунь Ред Стар» в Китай

На китайских аренах сложно выполнять требования технического регламента КХЛ.

Куньлунь РС
Источник: РИА "Новости"

БАРВИХА /Московская область/, 13 мая. /ТАСС/. Требования технического регламента Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сложновыполнимы на китайских аренах. Об этом журналистам по итогам совещания с руководителями клубов заявил президент лиги Алексей Морозов.

До 2020 года «Куньлунь Ред Стар» проводил домашние матчи в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, с 2020 года — в подмосковных Мытищах. 22 апреля источник сообщил ТАСС, что в следующем сезоне китайская команда проведет домашние встречи в Мытищах.

«В этом году была проделана большая работа, наши представители оценили ситуацию на месте. Сейчас есть ограничения по перелету, мы посмотрели арены, инфраструктуру. Требования технического регламента КХЛ сложновыполнимы в этих условиях. Есть вопрос загруженности арены, сотрудники не готовы менять баскетбольную площадку на ледовую, нет системы видеогола», — пояснил Морозов.

«Надо стремиться к следующему сезону, чтобы команда смогла переехать, но это будет зависеть от ситуации с перелетами», — добавил президент КХЛ.

Китайский клуб был основан в 2016 году. В первом же сезоне команда вышла в плей-офф КХЛ, в котором уступила «Металлургу» в первом раунде. По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона «Куньлунь» занял девятое место в Западной конференции и не сумел выйти в плей-офф.

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