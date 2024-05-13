КХЛ обсудит вопрос лимита на легионеров с новым министром спорта
В следующем сезоне клубы КХЛ смогут заявлять на матч до пяти иностранных игроков.
В следующем сезоне клубы КХЛ смогут заявлять на матч до пяти иностранных игроков.
БАРВИХА /Московская область/, 13 мая. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет прорабатывать вопрос лимита на легионеров для российских клубов с новым министром спорта. Об этом журналистам по итогам совещания с руководителями клубов заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
«Это правило меняется на основании приказа Минспорта. Мы сейчас пришли с Федерацией хоккея России к общему знаменателю, не было разговора, что мы делаем это на один сезон, чтобы попробовать. С пятью легионерами мы жили давно, три легионера мы только попробовали. Сейчас в приказ будет внесена поправка, после мы с новым министром спорта будем прорабатывать этот вопрос», — сказал Морозов.
15 апреля в Федерации хоккея России сообщили ТАСС, что правление организации практически единогласно приняло предложение КХЛ о возвращении лимита на легионеров, согласно которому российские клубы могут на каждый матч заявлять до пяти иностранцев, за исключением граждан стран ЕАЭС. До этого большинство клубов лиги проголосовало за новый лимит. В сезоне-2023/24 клубы могли заявлять на матчи до трех иностранных игроков.
11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта России.