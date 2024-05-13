КХЛ обсудит вопрос лимита на легионеров с новым министром спорта

«Это правило меняется на основании приказа Минспорта. Мы сейчас пришли с Федерацией хоккея России к общему знаменателю, не было разговора, что мы делаем это на один сезон, чтобы попробовать. С пятью легионерами мы жили давно, три легионера мы только попробовали. Сейчас в приказ будет внесена поправка, после мы с новым министром спорта будем прорабатывать этот вопрос», — сказал Морозов.