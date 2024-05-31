Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.06
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
26.05
Флорида
Рейнджерс
ОТ
Хоккей. НХЛ
28.05
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
29.05
Флорида
Рейнджерс
ОТ
Хоккей. НХЛ
30.05
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
Все события
16:00 (мск), источник: Сиб.фм

В Новосибирске рассказали о новом тренерском штабе ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о формировании тренерского штаба на сезон 2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба клуба в пятницу, 31 мая.

В Новосибирске рассказали о новом тренерском штабе ХК «Сибирь» | Источник: ХК «Сибирь»

После расформирования предыдущего штаба 28 марта, клуб выразил благодарность всем специалистам за их труд и пожелал удачи в будущих проектах.

В новом тренерском штабе продолжат работу тренер по развитию Андрей Тарасенко, тренер вратарей Егор Подомацкий и видеотренер Никита Капкайкин. Игнат Савенюк, ранее работавший в «Витязе», присоединится к ним как видеотренер.

Новым тренером по защитникам будет Андрей Сапожников, который ранее был в штабе «Витязя». Физическую подготовку команды возьмет на себя Владислав Занковец, имеющий опыт работы в «Ак Барсе» и «Адмирале».

На должность ассистента главного тренера был назначен Ярослав Люзенков, уроженец Новосибирска и бывший игрок «Сибири». Он также имеет опыт работы в МХК «Динамо» и МХК «Локо», а последние сезоны провел в штабе ХК «Динамо» Санкт-Петербург.

Ранее Сиб.фм сообщал, что матч звезд КХЛ хотят организовать в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь