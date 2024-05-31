В Новосибирске рассказали о новом тренерском штабе ХК «Сибирь» | Источник: ХК «Сибирь»

После расформирования предыдущего штаба 28 марта, клуб выразил благодарность всем специалистам за их труд и пожелал удачи в будущих проектах.

В новом тренерском штабе продолжат работу тренер по развитию Андрей Тарасенко, тренер вратарей Егор Подомацкий и видеотренер Никита Капкайкин. Игнат Савенюк, ранее работавший в «Витязе», присоединится к ним как видеотренер.

Новым тренером по защитникам будет Андрей Сапожников, который ранее был в штабе «Витязя». Физическую подготовку команды возьмет на себя Владислав Занковец, имеющий опыт работы в «Ак Барсе» и «Адмирале».

На должность ассистента главного тренера был назначен Ярослав Люзенков, уроженец Новосибирска и бывший игрок «Сибири». Он также имеет опыт работы в МХК «Динамо» и МХК «Локо», а последние сезоны провел в штабе ХК «Динамо» Санкт-Петербург.