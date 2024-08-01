Рекордсмен «Ак Барса» Лукоянов покинул клуб после 13 лет
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Нападающий Артем Лукоянов покинул казанский «Ак Барс», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Нападающий Артем Лукоянов покинул казанский «Ак Барс», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
35-летний Лукоянов на протяжении 13 сезонов представлял казанцев и провел за клуб 780 игр, набрав 201 очко (90 голов и 111 передач). Ему принадлежит рекорд клуба по количеству проведенных матчей в КХЛ. В 2018 году завоевал с командой Кубок Гагарина. До «Ак Барса» он представлял альметьевский «Нефтяник».
Клуб также расторг контракт с американским нападающим Райли Барбером и российским форвардом Максимом Марушевым. К команде присоединился бывший хоккеист тольяттинской «Лады» форвард Егор Бабенко.