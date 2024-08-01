Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рекордсмен «Ак Барса» Лукоянов покинул клуб после 13 лет

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Нападающий Артем Лукоянов покинул казанский «Ак Барс», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

35-летний Лукоянов на протяжении 13 сезонов представлял казанцев и провел за клуб 780 игр, набрав 201 очко (90 голов и 111 передач). Ему принадлежит рекорд клуба по количеству проведенных матчей в КХЛ. В 2018 году завоевал с командой Кубок Гагарина. До «Ак Барса» он представлял альметьевский «Нефтяник».

Клуб также расторг контракт с американским нападающим Райли Барбером и российским форвардом Максимом Марушевым. К команде присоединился бывший хоккеист тольяттинской «Лады» форвард Егор Бабенко.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Трансгендерам позволили бить женщин на Олимпиаде. МОК толкает на смерть?
'Блевать охота': призер Олимпиады-2012 сделала жесткое заявление
Слив обнаженки из OnlyFans: скандал с русской спортсменкой в Париже
'Пять минут — и заработал на квартиру': как покушение обогатило фигуристов
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь