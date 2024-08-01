Рекордсмен «Ак Барса» Лукоянов покинул клуб после 13 лет

35-летний Лукоянов на протяжении 13 сезонов представлял казанцев и провел за клуб 780 игр, набрав 201 очко (90 голов и 111 передач). Ему принадлежит рекорд клуба по количеству проведенных матчей в КХЛ. В 2018 году завоевал с командой Кубок Гагарина. До «Ак Барса» он представлял альметьевский «Нефтяник».