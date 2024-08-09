Омский «Авангард» представил уникальную форму | Источник: Комсомольская правда

Омский хоккейный клуб «Авангард» представил новую форму для предсезонных матчей. Эту форму создали вместе с юными болельщиками, которые являются пациентами гематологического отделения Областной детской клинической больницы. Новый дизайн покажут 12 августа в Минске на матче против «Динамо».

Основной цвет формы — оранжевый. Он символизирует детство, радость и жизнь. Также оранжевая лента обозначает борьбу с лейкемией, с которой сражаются юные пациенты. Логотип «Авангарда» стал более мягким. Фамилии и номера игроков выполнены в мультяшном стиле.

На воротнике свитеров внутри вышит девиз кампании клуба «Всегда рядом». Над номерами находится логотип в виде сердечка. Форма будет продаваться на благотворительном аукционе, а вырученные средства помогут юным болельщикам из больницы.

«Благодаря инициативам клуба партнерская помощь для ООДКБ растет. Так, с 2022 года больница получила от сети АЗС “Газпромнефть” свыше 50 тыс. литров топлива G-Drive для заправки реанимобилей и оказания медицинской помощи детям в отдаленных районах Омской области», — поделились в телеграм-канале клуба.