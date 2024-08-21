Причину выступления иностранцев в КХЛ объяснили

«Когда в КХЛ приезжает американец, канадец, чех, швед или словак, России важно, чтобы при его представлении была очевидна его национальность, чтобы он часто показывал флаг своей страны. Они пытаются сказать, что хоккеисты из этих стран не интересуются политикой и просто хотят играть в их лиге», — объяснил Шемберг.