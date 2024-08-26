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Комментатор рассказал о странном запросе от хоккеиста СКА

Российский комментатор Сергей Гимаев-младший рассказал в программе «На связи» КХЛ ТВ о необычном запросе от одного из хоккеистов.

«Это, кстати, было от игрока СКА, чтобы в их раздевалке была минимум трехслойная туалетная бумага. Там был огромный список, но это самый странный, смешной случай», — поделился Гимаев-младший, при этом не называя имя спортсмена.

Ранее стало известно, что в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) изменятся правила начисления очков в овертайме. Ранее клуб, потерпевший поражение в овертайме, получал одно очко. Теперь он не получит очков в том случае, если поменял вратаря на дополнительного полевого игрока.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».