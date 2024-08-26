Хоккеисты «Юности» обыграли «Адмирал» из КХЛ в товарищеском матче

В понедельник подопечные Сергея Стася на льду «Олимпик Арены» встречались с представителем КХЛ «Адмиралом» из Владивостока, который проводит предсезонные сборы в Беларуси. 23 августа дальневосточный клуб крупно обыграл минское «Динамо» (7:3), но в поединке с другой столичной командой гости были уже не так убедительны. Счет в матче был открыт в конце стартового периода форвардом «Юности» Александром Кулагиным, во втором периоде соперники обошлись без заброшенных шайб.



В начале заключительного игрового отрезка Герман Пироговский удвоил преимущество минчан, но довольно быстро хоккеисты «Адмирала» вновь сократили отставание до одного гола. Однако этот точный бросок так и остался для «моряков» единственным, хозяева же поразили чужие ворота еще дважды — свои фамилии в протокол записали Никита Веренич и Владислав Шило. Финальный счет — 4:1.



«Юность» продлила серию без поражений этим летом до 10 матчей: ранее столичный клуб выиграл три товарищеских матча, а также одержал шесть побед на групповом этапе Кубка Салея. Далее «красно-синих» ожидает полуфинал второго по значимости турнира в белорусском хоккее, который пройдет 31 августа в Витебске. Противник «Юности» определится в среду. «Адмирал» же проведет еще один спарринг против «Динамо», который состоится уже завтра на «Минск-Арене».