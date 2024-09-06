Российский голкипер Тихомиров стал хоккеистом минского «Динамо»

Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано на один сезон. Предыдущий сезон россиянин провел в нижнекамском «Нефтехимике», за который сыграл 14 матчей, отразив 91.8% бросков. Также в КХЛ Тихомиров выступал за нижегородское «Торпедо». Всего в лиге вратарь провел 163 поединка и оформил 11 шатаутов. В сезоне-2014/15 Тихомиров стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги в составе «Чайки».