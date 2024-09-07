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«Витязь» обыграл «Амур» в матче КХЛ, забросив шайбу на последней секунде матча

Сегодня, 7 сентября, на льду «Арены-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ХК "Амур"

Встретились «Витязь» и «Амур» из Хабаровска. Победу в игре со счётом 2:0 одержали хозяева площадки.

Победная шайба в матче была заброшена в большинстве: её автором стал американский легионер «Витязя» Дерек Барак с передачи Дмитрия Бучельникова. На последней секунде матча шайбу в пустые ворота забросил Егор Морозов, удвоивший преимущество своей команды.

«Витязь» одержал свою первую победу в сезоне. В стартовой игре кампании подмосковная команда проиграла в домашнем матче «Адмиралу» со счётом 2:3. 9 сентября «Витязь» ждёт домашний матч с «Сочи».

«Амур» проиграл второй матч подряд. Хабаровчане в прошлой встрече уступили на выезде минскому «Динамо» со счётом 0:3.

Витязь
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
7.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 2313 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Андрей Мартемьянов
Вратари
Максим Дорожко
Игорь Бобков
(Игорь Бобков, Игорь Бобков)
1-й период
05:13
Ефим Гуркин
10:32
Вячеслав Грецкий
10:49
Дмитрий Бучельников
15:32
Сергей Рыжиков
2-й период
29:39
Дерек Барак
(Дмитрий Бучельников)
3-й период
59:59
Егор Морозов
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит