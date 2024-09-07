«Витязь» обыграл «Амур» в матче КХЛ, забросив шайбу на последней секунде матча

Победная шайба в матче была заброшена в большинстве: её автором стал американский легионер «Витязя» Дерек Барак с передачи Дмитрия Бучельникова. На последней секунде матча шайбу в пустые ворота забросил Егор Морозов, удвоивший преимущество своей команды.