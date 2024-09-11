Хоккеисты минского «Динамо» одержали крупную победу над «Витязем»

Таким образом, после трех матчей со старта сезона в активе минчан четыре очка — столько же баллов у еще четырех команд Западной конференции, больше набрали только «Локомотив» (6) и «Спартак» (5). Впереди у столичного клуба вторая половина гостевого турне: в пятницу наша команда в Астане сыграет с «Барысом», а 15 сентября вернется в Москву для дерби с местными динамовцами.