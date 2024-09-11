Хоккеисты минского «Динамо» одержали крупную победу над «Витязем»

Во втором матче первой выездной серии сезона подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Витязем» из Балашихи, в составе «Динамо» впервые на лед в этом чемпионате вышли защитники Роб Хэмилтон и Павел Денисов, а Арсений Ковгореня дебютировал в КХЛ.
Как и два дня назад в поединке против «Спартака», динамовцы здорово провели начальный отрезок игры. Уже на третьей минуте Александр Волков вывел гостей вперед, а через пару оборотов секундной стрелки Виталий Пинчук удвоил перевес минчан. В середине стартового отрезка Роман Горбунов довел разрыв до крупного, первый ассистентский балл за «Динамо» в этой результативной атаке набрал защитник Николас Мелош.
За восемь секунд до перерыва гости позволили Витязю отыграть одну шайбу, на перерыв команды ушли при счете 3:1. В следующем периоде соперники на двоих заработали более 20 штрафных минут, но большинство было реализовано только однажды. С передачи Вадима Шипачева во втором матче кряду отличился Диллон Дюбе, вернувший «зубрам» преимущество в три шайбы.
В заключительной трети зрители также увидели одно взятие ворот, автором гола стал вернувшийся в «Динамо» из-за океана нападающий Илья Усов. Результат игры — 5:1 в пользу «бело-синих».
Таким образом, после трех матчей со старта сезона в активе минчан четыре очка — столько же баллов у еще четырех команд Западной конференции, больше набрали только «Локомотив» (6) и «Спартак» (5). Впереди у столичного клуба вторая половина гостевого турне: в пятницу наша команда в Астане сыграет с «Барысом», а 15 сентября вернется в Москву для дерби с местными динамовцами.
Также в среду в КХЛ состоялись матчи в Омске и Уфе. «Авангард» в серии буллитов уступил «Амуру» (2:3), белорусский форвард «ястребов» Игорь Мартынов и нападающий хабаровчан Вячеслав Грецкий результативными баллами не отметились. «Салават Юлаев» со счетом 5:3 переиграл «Автомобилист», за клуб из Екатеринбурга одну из шайб провел экс-игрок минского «Динамо» Ник Меркли.