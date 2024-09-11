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Хоккеисты минского «Динамо» одержали крупную победу над «Витязем»

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» добыли вторую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: hcdinamo.by

Во втором матче первой выездной серии сезона подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Витязем» из Балашихи, в составе «Динамо» впервые на лед в этом чемпионате вышли защитники Роб Хэмилтон и Павел Денисов, а Арсений Ковгореня дебютировал в КХЛ.

Как и два дня назад в поединке против «Спартака», динамовцы здорово провели начальный отрезок игры. Уже на третьей минуте Александр Волков вывел гостей вперед, а через пару оборотов секундной стрелки Виталий Пинчук удвоил перевес минчан. В середине стартового отрезка Роман Горбунов довел разрыв до крупного, первый ассистентский балл за «Динамо» в этой результативной атаке набрал защитник Николас Мелош.

За восемь секунд до перерыва гости позволили Витязю отыграть одну шайбу, на перерыв команды ушли при счете 3:1. В следующем периоде соперники на двоих заработали более 20 штрафных минут, но большинство было реализовано только однажды. С передачи Вадима Шипачева во втором матче кряду отличился Диллон Дюбе, вернувший «зубрам» преимущество в три шайбы.

В заключительной трети зрители также увидели одно взятие ворот, автором гола стал вернувшийся в «Динамо» из-за океана нападающий Илья Усов. Результат игры — 5:1 в пользу «бело-синих».

Таким образом, после трех матчей со старта сезона в активе минчан четыре очка — столько же баллов у еще четырех команд Западной конференции, больше набрали только «Локомотив» (6) и «Спартак» (5). Впереди у столичного клуба вторая половина гостевого турне: в пятницу наша команда в Астане сыграет с «Барысом», а 15 сентября вернется в Москву для дерби с местными динамовцами.

Также в среду в КХЛ состоялись матчи в Омске и Уфе. «Авангард» в серии буллитов уступил «Амуру» (2:3), белорусский форвард «ястребов» Игорь Мартынов и нападающий хабаровчан Вячеслав Грецкий результативными баллами не отметились. «Салават Юлаев» со счетом 5:3 переиграл «Автомобилист», за клуб из Екатеринбурга одну из шайб провел экс-игрок минского «Динамо» Ник Меркли.

Витязь
1:5
1:3, 0:1, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
11.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха
Главные тренеры
Павел Десятков
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Максим Дорожко
(Дмитрий Шикин)
Андрей Кареев
1-й период
02:47
Александр Волков
06:26
Виталий Пинчук
(Сэм Энас)
14:34
Роман Горбунов
(Николас Мелош, Егор Бориков)
16:24
Командный штраф
19:52
Фредерик Готье
(Игорь Головков, Дмитрий Бучельников)
2-й период
24:35
Андрей Чивилев
27:54
Вадим Мороз
32:43
Владислав Валенцов
32:43
Андрей Чивилев
32:43
Командный штраф
32:43
Роман Горбунов
33:12
Джереми Рой
33:53
Диллон Дюбе
(Вадим Шипачев)
34:17
Даниил Сотишвили
39:16
Фредерик Готье
3-й период
42:19
Егор Воронков
44:07
Илья Усов
(Джордан Гросс, Диллон Дюбе)
44:56
Джереми Рой
44:56
Илья Усов
55:08
Командный штраф
Статистика
14
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит