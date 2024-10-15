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«Лада» впервые за 15 лет победила «Амур» в Хабаровске

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал тольяттинскую «Ладу».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На пятой минуте первого периода Олег Ли с передач Ильи Талалуева и Якова Рылова открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Архип Неколенко с передач Никиты Попугаева и Никиты Михайлова восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте второго периода Алексей Ожгихин с передач Владислава Червоненко и Арсения Коромыслова вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Алексей Ожгихин с передач Данилы Моисеева и Глеба Семёнова сделал счёт 3:1, оформив дубль.

На 38-й секунде третьего периода Олег Ли сократил отставание «Амура» до минимума, забросив во второй раз в игре. На 11-й минуте периода Никита Попугаев с передач Архипа Неколенко и Никиты Михайлова сделал счёт 4:2. На 18-й минуте периода Никита Попугаев забросил пятую шайбу гостей в игре. В конце игры Вячеслав Грецкий установил окончательный счёт во встрече.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Лада» последний раз побеждала в Хабаровске 19 января 2009 года — 4:1.

Амур
3:5
1:1, 0:2, 2:2
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
15.10.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6737 зрителей
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов
Олег Браташ
Вратари
Игорь Бобков
Владислав Подъяпольский
1-й период
00:45
Михаил Фисенко
01:49
Иван Мищенко
04:13
Олег Ли
(Илья Талалуев, Яков Рылов)
06:15
Архип Неколенко
13:02
Вячеслав Грецкий
16:33
Архип Неколенко
(Никита Попугаев, Никита Михайлов)
18:38
Ефим Гуркин
2-й период
22:28
Зият Пайгин
25:11
Олег Ли
25:11
Магомед Шараканов
27:50
Алексей Ожгихин
(Владислав Червоненко, Арсений Коромыслов)
28:09
Трой Джозефс
33:25
Владислав Семин
35:45
Алексей Ожгихин
(Глеб Семенов, Владислав Семин)
39:22
Ефим Гуркин
3-й период
40:38
Олег Ли
47:02
Иван Романов
50:56
Никита Попугаев
(Никита Михайлов, Архип Неколенко)
56:51
Никита Попугаев
(Никита Михайлов)
58:06
Вячеслав Грецкий
(Евгений Грачев)
Статистика
10
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Лада
КХЛ: таблица и календарь