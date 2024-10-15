«Лада» впервые за 15 лет победила «Амур» в Хабаровске

На 38-й секунде третьего периода Олег Ли сократил отставание «Амура» до минимума, забросив во второй раз в игре. На 11-й минуте периода Никита Попугаев с передач Архипа Неколенко и Никиты Михайлова сделал счёт 4:2. На 18-й минуте периода Никита Попугаев забросил пятую шайбу гостей в игре. В конце игры Вячеслав Грецкий установил окончательный счёт во встрече.