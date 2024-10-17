Волевая победа «Салавата», «Трактор» обыграл «Ак Барс» с помощью шедевра. Итоги дня в КХЛ

А к середине встречи тот же Фрейз и Даниил Бут довели преимущество ярославцев до четырёх шайб — игра, по сути, была сделана за первые полчаса. У «Куньлуня», который сегодня всего 15 раз бросил в створ ворот Алексея Мельничука, не было никаких шансов отыграть такое отставание, но одну шайбу они всё-таки забросили — незадолго до второго ухода в раздевалки Джейден Хальбгевакс смог забить гол, который стал для «драконов» единственным сегодня.