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Хоккеист «Сочи» получил травму после попадания коньком в лицо

Хоккеист «Сочи» Мокрушев лишился пары зубов и порвал губу в матче с ЦСКА.

Источник: соцсети

Хоккеист «Сочи» Данил Мокрушев получил травму в матче Континентальной хоккейной лиги. Это произошло из-за попадания коньком игрока ЦСКА Виталия Абрамова в лицо сочинцу.

«Мокрушев потерял пару зубов, ему наложили швы. Это хоккей, мы рады, что это не так сильно, быстро его поправим», — сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов корреспонденту «Матч ТВ».

Инцидент произошел в конце матча. Пострадавший в борьбе с Абрамовым Данил Мокрушев покинул лед за несколько минут до конца третьего периода.

При этом ХК «Сочи» одержал победу над ЦСКА со счетом 4:3.