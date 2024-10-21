Хоккеист «Сочи» получил травму после попадания коньком в лицо

Хоккеист «Сочи» Данил Мокрушев получил травму в матче Континентальной хоккейной лиги. Это произошло из-за попадания коньком игрока ЦСКА Виталия Абрамова в лицо сочинцу.
«Мокрушев потерял пару зубов, ему наложили швы. Это хоккей, мы рады, что это не так сильно, быстро его поправим», — сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов корреспонденту «Матч ТВ».
Инцидент произошел в конце матча. Пострадавший в борьбе с Абрамовым Данил Мокрушев покинул лед за несколько минут до конца третьего периода.
При этом ХК «Сочи» одержал победу над ЦСКА со счетом 4:3.