«Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Герман Точилкин (26-я минута) и Булат Шафигуллин (40). У «Сочи» шайбу забросил Кирилл Рассказов (39).
«Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений и идет на третьей позиции в Восточной конференции, набрав 21 очко за 20 матчей. «Сочи» (16) располагается на десятой строчке таблицы Запада.
В следующем матче «Нефтехимик» 26 октября примет екатеринбургский «Автомобилист». «Сочи» 2 ноября дома сыграет со столичным «Спартаком».