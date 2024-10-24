«Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Герман Точилкин (26-я минута) и Булат Шафигуллин (40). У «Сочи» шайбу забросил Кирилл Рассказов (39).