Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: https://vk.com/h.c.neftekhimik

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Герман Точилкин (26-я минута) и Булат Шафигуллин (40). У «Сочи» шайбу забросил Кирилл Рассказов (39).

«Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений и идет на третьей позиции в Восточной конференции, набрав 21 очко за 20 матчей. «Сочи» (16) располагается на десятой строчке таблицы Запада.

В следующем матче «Нефтехимик» 26 октября примет екатеринбургский «Автомобилист». «Сочи» 2 ноября дома сыграет со столичным «Спартаком».

Нефтехимик
2:1
0:0, 2:1, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
24.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Сергей Зубов
Вратари
Артем Загидулин
Е. Волохин
1-й период
17:21
16698
2-й период
23:49
Кирилл Ураков
23:49
Илья Федотов
25:15
Герман Точилкин
(Никита Хоружев, Владислав Леонтьев)
31:10
Игорь Швырев
38:47
Кирилл Рассказов
(Тимур Хафизов, Джесси Грэм)
39:38
Булат Шафигуллин
(Лука Профака, Владислав Леонтьев)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Валерий Якимов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Сочи
КХЛ: таблица и календарь