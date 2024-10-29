Президент КХЛ высказался о рекорде Шипачева

Во вторник «Динамо» в Череповце играет с местной «Северсталью». На 9-й минуте Шипачев, уроженец Череповца, отметился голевой передачей. Он достиг отметки в 929 очков в КХЛ, обойдя по этому показателю бывшего нападающего магнитогорского «Металлурга» и подмосковного «Атланта» Сергея Мозякина (419 шайб + 509 передач), и стал единоличным рекордсменом КХЛ.
«Поздравляем Вадима Шипачева с новым рекордом результативности КХЛ. Символично, что он сделал это в родном городе. Вадим долгие годы остается одним из лучших игроков лиги, за какую бы команду ни выступал. Его высокий игровой интеллект доставляет огромное удовольствие болельщикам и всем любителям хоккея, вне зависимости от клубных пристрастий. И звание лучшего бомбардира КХЛ всех времен — важная строчка в списке достижений Вадима, где есть два Кубка Гагарина, победы на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Не так давно рекорд, принадлежавший Сергею Мозякину, казался вечным. Сегодня Вадим задал новую планку, которую еще будет приподнимать с каждым следующим набранным очком», — приводит слова Морозова официальный Telegram-канал КХЛ.
На счету Шипачева 291 шайба и 638 передач в КХЛ. Форвард выступал в лиге за «Северсталь», петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс», прежде чем переехать в Минск. Шипачев — олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане и серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), пятикратный участник Матча звезд КХЛ.