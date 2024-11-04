Минские динамовцы проиграли «Витязю» на старте домашней серии

Первым ноябрьским соперником «зубров» стал подмосковный «Витязь». Данный поединок был посвящен памяти одного из лучших игроков в истории белорусского хоккея Руслана Салея, которому 2 ноября могло бы исполниться 50 лет. Стартовую треть команды провели на равных, но так и не сумели порадовать зрителей результативными атаками. В начале второго игрового отрезка гости остались втроем против целой пятерки динамовцев, однако подопечные Дмитрия Квартальнова не сумели воспользоваться возможностью игры в большинстве.



На экваторе поединка первое удаление настигло уже минчан и хоккеисты из Балашихи свой шанс отличиться не упустили. Лидерство «Витязя» продержалось недолго: на 33-й минуте встречи с передачи Джордана Гросса отличился Сэм Энас. В середине заключительной трети гости вновь вышли вперед, но на сей раз отыграться «зубры» не смогли, вместо этого пропустив еще раз в меньшинстве. Незадолго до сирены представители Подмосковья поразили пустые ворота хозяев, в итоге — поражение минчан со счетом 1:4.



Таким образом, «Динамо» проиграло «Витязю» впервые в сезоне, ранее «зубры» обыгрывали соперника дважды (5:1 и 2:1). Благодаря этому успеху «красно-черные» догнали столичный клуб в таблице Западной конференции, обе команды набрали по 23 очка и делят восьмое-девятое места. Следующий поединок динамовцы проведут 7 ноября против уфимского «Салавата Юлаева», встреча в «Минск-Арене» стартует в 17.00.