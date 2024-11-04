Первым ноябрьским соперником «зубров» стал подмосковный «Витязь». Данный поединок был посвящен памяти одного из лучших игроков в истории белорусского хоккея Руслана Салея, которому 2 ноября могло бы исполниться 50 лет. Стартовую треть команды провели на равных, но так и не сумели порадовать зрителей результативными атаками. В начале второго игрового отрезка гости остались втроем против целой пятерки динамовцев, однако подопечные Дмитрия Квартальнова не сумели воспользоваться возможностью игры в большинстве.
На экваторе поединка первое удаление настигло уже минчан и хоккеисты из Балашихи свой шанс отличиться не упустили. Лидерство «Витязя» продержалось недолго: на 33-й минуте встречи с передачи Джордана Гросса отличился Сэм Энас. В середине заключительной трети гости вновь вышли вперед, но на сей раз отыграться «зубры» не смогли, вместо этого пропустив еще раз в меньшинстве. Незадолго до сирены представители Подмосковья поразили пустые ворота хозяев, в итоге — поражение минчан со счетом 1:4.
Таким образом, «Динамо» проиграло «Витязю» впервые в сезоне, ранее «зубры» обыгрывали соперника дважды (5:1 и 2:1). Благодаря этому успеху «красно-черные» догнали столичный клуб в таблице Западной конференции, обе команды набрали по 23 очка и делят восьмое-девятое места. Следующий поединок динамовцы проведут 7 ноября против уфимского «Салавата Юлаева», встреча в «Минск-Арене» стартует в 17.00.
Минские динамовцы проиграли «Витязю» на старте домашней серии
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно начали очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первым ноябрьским соперником «зубров» стал подмосковный «Витязь». Данный поединок был посвящен памяти одного из лучших игроков в истории белорусского хоккея Руслана Салея, которому 2 ноября могло бы исполниться 50 лет. Стартовую треть команды провели на равных, но так и не сумели порадовать зрителей результативными атаками. В начале второго игрового отрезка гости остались втроем против целой пятерки динамовцев, однако подопечные Дмитрия Квартальнова не сумели воспользоваться возможностью игры в большинстве.
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Андрей Тихомиров
Максим Дорожко
23:15
Руслан Педан
23:15
Александр Дарьин
30:02
Фредерик Готье
32:43
Сэм Энас
(Джордан Гросс)
39:30
Сергей Кузнецов
48:25
Андрей Чивилев
50:19
Сэм Энас
52:18
Сергей Калинин
(Владислав Цицюра, Ярослав Бусыгин)
57:50
Дмитрий Бучельников
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит