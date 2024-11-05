Хабаровский «Амур» поставил антирекорд КХЛ по количеству безголевого времени

В Хабаровске состоялся матч между «Амуром» и омским «Авангардом». Команды подошли к игре не в самой лучшей форме: «тигры» занимают последнее место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, «ястребы» — третьи с конца. Но для «Амура» была не самая благоприятная ситуация в плане взятия антирекорда по времени, когда команда не смогла забить ни одной шайбы — более пяти часов, и дальневосточники этот «рекорд» взяли, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Безголевой антирекорд ранее принадлежал московскому «Спартаку», когда столичная команда в сезоне 2012/2013 года не смогла забить ни одной шайбы в течение 317 минут 5 секунд. Хабаровчане подошли к игре с «Авангардом» с отставанием от «рекорда» в 10 минут 8 секунд и восемью проигрышами подряд.
Несмотря на то, что шел мощный натиск на ворота гостей, болельщики снова не увидели голов. А за три минуты до конца первого игрового отрезка хабаровчане остались в меньшинстве. Тут стоит учитывать, что «Авангард» занимает второе место в КХЛ по реализации большинства, но и «Амур» — лидер в лиге по количеству голов в меньшинстве и трижды атаковал ворота омичей. В итоге дальневосточники выстояли, но голов зрители больше не увидели.
В начале второго периода хозяева площадки продолжили давление на ворота «ястребов», но те в середине матча сломали игру «тигров», и на 13-й минуте первая шайба залетела в ворота Дмитрия Лозебникова, а спустя еще четыре минуты — вторая. И как итог — 0:2 по итогам 40 минут игры.
В финальном игровом отрезке хабаровчане продолжили штурм ворот омичей, к этому моменту они уже в три раза перебросали гостей и количество переросло в качество — болельщики увидели гол в исполнении «тигров». Затем хозяева заработали большинство — впервые в этом матче. Вот тут у «Авангарда» ситуация хуже — они вторые с конца по сохранению ворот при игре «4 на 5». Но и «Амур» не смог реализовать лишнего. Матч закончился девятым поражением «тигров» — 1:2 в пользу Омска.
Следующую игру «Амур» проведет в домашних стенах 7 ноября, а соперником станет действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург».