Хабаровский «Амур» поставил антирекорд КХЛ по количеству безголевого времени

Несмотря на то, что шел мощный натиск на ворота гостей, болельщики снова не увидели голов. А за три минуты до конца первого игрового отрезка хабаровчане остались в меньшинстве. Тут стоит учитывать, что «Авангард» занимает второе место в КХЛ по реализации большинства, но и «Амур» — лидер в лиге по количеству голов в меньшинстве и трижды атаковал ворота омичей. В итоге дальневосточники выстояли, но голов зрители больше не увидели.