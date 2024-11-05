«Адмирал» проиграл в овертайме «Магнитке»

«Адмирал» с поражения начал очередную домашнюю серию. В овертайме «моряки» уступили магнитогорскому «Металлургу» — 2:3, сообщает ИА PrimaMedia.
Первый период остался за гостями. Команды хоть продемонстрировали равное количество бросков в створ ворот — 13:13, но у «магнитки» один достиг цели. Отличился Люк Джонсон.
Сразу после первого перерыва Денис Зернов упрочил преимущество «Металлурга». «Адмирал» вернулся в игру спустя пять с половиной минут. Никита Сошников сократил отставание своей команды. После гости заработали буллит, но реализовать его не смогли.
В третьем периоде «Адмирал» заработал большинство в середине игрового отрезка. И его реализовал Родуолд Джек. Для канадского нападающего эта шайба стала восьмой в сезоне.
Исход встречи решился в овертайме. Команду из столицы Приморья подвело удаление капитана команды Либора Шулака в начале дополнительного периода. Спустя 29 секунд после того как было заработано большинство Люк Джонсон оформил дубль и забросил победную шайбу, принеся «магнитке» победу.
Несмотря на поражение «моряки» сохраняют пятое место на «Востоке», а следующий матч проведут на «Фетисов Арене» 7 ноября и сыграют против омского «Авангарда».