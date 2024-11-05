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«Адмирал» проиграл в овертайме «Магнитке»

«Моряки» проигрывали по ходу встречи 0:2, но сумели счет сравнять и были близки к победе.

Источник: PrimaMedia.ru

«Адмирал» с поражения начал очередную домашнюю серию. В овертайме «моряки» уступили магнитогорскому «Металлургу» — 2:3, сообщает ИА PrimaMedia.

Первый период остался за гостями. Команды хоть продемонстрировали равное количество бросков в створ ворот — 13:13, но у «магнитки» один достиг цели. Отличился Люк Джонсон.

Сразу после первого перерыва Денис Зернов упрочил преимущество «Металлурга». «Адмирал» вернулся в игру спустя пять с половиной минут. Никита Сошников сократил отставание своей команды. После гости заработали буллит, но реализовать его не смогли.

В третьем периоде «Адмирал» заработал большинство в середине игрового отрезка. И его реализовал Родуолд Джек. Для канадского нападающего эта шайба стала восьмой в сезоне.

Исход встречи решился в овертайме. Команду из столицы Приморья подвело удаление капитана команды Либора Шулака в начале дополнительного периода. Спустя 29 секунд после того как было заработано большинство Люк Джонсон оформил дубль и забросил победную шайбу, принеся «магнитке» победу.

Несмотря на поражение «моряки» сохраняют пятое место на «Востоке», а следующий матч проведут на «Фетисов Арене» 7 ноября и сыграют против омского «Авангарда».