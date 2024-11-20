Вице-президент «Куньлуня»: в КХЛ на нас не смотрят как на политический продукт

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» остается единственным, представляющим страну из дальнего зарубежья — Китай. При этом последние четыре года «Куньлунь» вынужден проводить домашние матчи в Мытищах. Исполнительный вице-президент китайского клуба Николай Феоктистов в интервью ТАСС ответил на вопросы, какова вероятность возвращения «Куньлуня» в Китай, считается ли клуб больше политическим, нежели спортивным проектом и почему не получается постоянно привозить на игры в Мытищах китайских болельщиков.
— Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча 23 октября в Мытищах (СКА выиграл у «Куньлуня» со счетом 8:0 — прим. ТАСС) сожалел о том, что на игру пришло, как он говорил, около сотни человек. Обидно ли вам слышать такое?
— Конечно, приятного в этом мало, гораздо приятнее вспоминать о том, как за нашей победой над СКА в прошлом сезоне с трибун «СКА Арены» наблюдали свыше 21 тыс. зрителей. Но посмотрите на наши результаты дома, и вам станет понятно, почему на трибунах мало людей. Никто не будет ходить на команду, которая не выигрывала ни одного домашнего матча в основное время. Люди любят быть причастными не к проигрышу, а к победам. Если бы «Куньлунь» обыгрывал все московские команды, трибуны были бы набиты битком. Сейчас же у нас арену забивают болельщики СКА, «Динамо», «Спартака», ЦСКА, потому что они готовы поддерживать команду, ехать за ней в том числе и в Мытищи («Куньлунь» в матче со «Спартаком» 10 ноября побил рекорд посещаемости «Арены Мытищи» в КХЛ, собрав 5 937 зрителей — прим. ТАСС). Мы же для Мытищ — не плоть от плоти и кровь от крови, у нас не играют условно «парни с соседнего двора». Можно поддерживать и в беде, и в радости, но, как правило, поддерживают своих, а мы — гости.
— Возможно ли постоянно приглашать на матчи в Мытищи живущих в Москве и Подмосковье китайцев?
— Мы этим уже неоднократно занимались. Но надо понимать еще китайский менталитет и уклад жизни: китайцы рано встают и рано ложатся. Для них хоккей, заканчивающийся в 22:00, — это поздно, в 8 вечера китаец, как правило, должен быть дома. Поэтому ему удобны более ранние матчи, и тем более с группами, с которыми мы работаем, как правило, далеко ехать до Мытищ. Так что мы берем только особые мероприятия, например матч открытия или матч на китайский Новый год.
Мы привозили на матчи студенческие группы, группы тех, кто здесь живет и работает, но они все равно были небольшие. Обычно организация таких событий целиком и полностью ложится на клуб. Аренда одного автобуса туда-обратно плюс чтобы он стоял во время игры будет стоить 20−25 тыс. рублей. Один автобус в лучшем случае привезет 50 болельщиков. Чтобы привезти тысячу китайцев, нужно 20 автобусов. Это уже полмиллиона рублей, не считая билетов. К тому же мы не можем же просто их привезти: необходимо дополнительно организовать встречу с игроками, фотосессию с ними, хоккеисты должны что-то подарить болельщикам — значит, новые расходы. Получается, порядка 750 тыс. рублей, чтобы собрать на арене тысячу китайцев на один матч. Учитывая 34 домашних матча — это 25 млн рублей. Этих денег стоит один хороший качественный нападающий.
Мы работаем с активной группой фанатов, которая у нас появилась за четыре года. Это довольно организованная группа болельщиков, но не ультрас, конечно. Группа прирастает от сезона к сезону, но не семимильными шагами. Однако если нет результата, то ничто не работает, это барахтанье на месте. Мало привлечь людей на трибуны — они должны остаться и дальше поддерживать твою команду, а так болельщики будут просто разовой акцией для картинки. Если будем обыгрывать «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Витязь», то есть хотя бы команды из своего региона, люди это увидят и пойдут нас поддерживать. Но пока даже среди тех ребят, которых мы видели болельщиками, на кого мы рассчитывали, мы заметили отток, потому что команда не выигрывает.
Тут, наверное, стоит отметить, что мы весьма открытая команда, возможно, единственный клуб в КХЛ, который проводит массовое катание зрителей вместе с игроками, они фотографируются с ними, разговаривают, болельщиков мы приглашаем в раздевалку. Предматчевые шоу, скорее, инструмент не привлечения зрителя, а его удержания, обоснования повышения стоимости билетов. Такие акции стоит проводить, когда у тебя уже есть целевая аудитория, свой рынок сбыта. Повторюсь, в спорте, как ни крути, посещаемость напрямую зависит от результата.
— Клуб не производит сейчас свою атрибутику. Связано ли это также с невысокими результатами?
— Нет, здесь другая ситуация, это для нас больная мозоль. Хоть мы и находимся в Мытищах, но являемся иностранным юридическим лицом. То есть мы сами заниматься продажей продукции не можем, нам нужен подрядчик, который может произвести и реализовать, которому мы давали бы право на использование логотипа и айдентики клуба. Но подрядчику нужны объемы, он понимает, сколько должен произвести, и сколько сможет продать, и сколько товара у него останется. Сейчас, опираясь на имеющийся спрос, он будет выпускать мерч другого качества, по другой цене, что нас не устраивает. У нас есть минимальные требования и образцы того, что мы бы хотели видеть, но в ответ нам говорят: сделайте так, чтобы продажи были не ниже точки безубыточности.
— «Куньлунь» существует в КХЛ уже восемь лет, но есть ощущение, что он живет в условиях атмосферы, сравнимой с названием фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Какими вы видите перспективы развития клуба?
— В первую очередь стоит немного рассказать об истории клуба, чтобы стали понятны его основные задачи. В первом сезоне мы хотели в первую очередь показать, что в Китае есть возможность организовать профессиональный хоккей. Не секрет, что до проекта ХК КРС были и другие, но неуспешные. Мы провели чемпионат в Пекине и Шанхае, народ на матчи ходил, ему было интересно (рекорд посещаемости игр «Куньлуня» в Китае был установлен 17 декабря 2016 года в Пекине — 8 300 человек — прим. ТАСС). Мы вышли в плей-офф, что нам очень помогло, и для всего мира выступление «Куньлуня» было открытием.
Первый год получился самым успешным, потому что команда собиралась без привязки к каким-либо задачам, связанным с подготовкой спортсменов. Со второго сезона в команду уже приехало большое число ребят с китайскими корнями, в основном из Канады.
Развитие «Куньлуня» до пандемии шло по возрастающей: со второго сезона появились команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), «Куньлунь» стал более понятен китайской стороне. В рамках подготовки к Олимпиаде 2022 года мы могли приглашать приехать игроков с китайскими корнями в команды МХЛ и ВХЛ и таким образом наращивать количество потенциальных игроков сборной. После начала пандемии проект пришлось по понятным причинам урезать, но, учитывая Олимпиаду, мы оставили одну мужскую и одну женскую команды. Но в тех условиях, когда вплоть до начала августа 2020 года нельзя было сказать на 100%, участвуем ли мы в чемпионате, по итогу сезон вышел скомканным, но не без положительных моментов, конечно. Именно тогда ребята с китайскими корнями вышли на ведущие роли, получили возможность играть больше, стали основой и лидерами «Куньлуня». Было понятно, что эти люди станут костяком сборной Китая на Олимпиаде-2022.
Однако все, что мы наработали за пять лет до наступления пандемии, надо было спасать, невозможно было бросить игроков без игровой практики. Таким стал для нас сезон-2021/22, когда состав «Куньлуня» был группой кандидатов в сборную Китая, включая тех китайских игроков, которые в своей карьере играли только лишь в ВХЛ. На Олимпиаде команда, в принципе, сыграла хорошо с учетом, что в 2016 году в Китае вообще не было профессиональных хоккеистов.
После олимпийского цикла после долгих обсуждений решили, что олимпийский состав нужно сохранить еще на четыре года, таким образом, состав на сезон- 2022/23 опять строился на тех же ребятах, что и годом ранее.
По завершении сезона-2022/23 сборная неуспешно выступила на чемпионате мира, и где-то до середины сезона-2023/24 клуб находился в неком подвешенном состоянии, пока мы не пришли к той концепции, что существует сейчас.
Сегодня сборная взяла курс на омоложение и идет своим путем, а мы своим. Но тем не менее мы остаемся китайским клубом. Мы хотим, чтобы костяк команды составляли ребята с китайскими корнями и не просто значились в составе, а были заметны и влияли на результат. Есть список хоккеистов, которых мы будем потихоньку привлекать из европейских и североамериканских лиг. Все хоккеисты с китайскими корнями нам известны, мы с ними на связи, следим за ними, но не всех мы можем взять. Если бы у нас был фармклуб, то мы бы составили хорошую молодую команду из тех пацанов, которые смогли бы со временем заиграть в КХЛ. Но пока такой возможности нет, приходится приглашать единично тех, чьи шансы заиграть мы оцениваем выше.
Что касается сильнейших из них, то тут очень влияет международная ситуация. Как пример есть один игрок, которого мы давно хотели получить. Но сперва он боялся ехать в Россию, а в этом году, когда нам удалось договориться, чтобы нынешний клуб его отпустил, подключились агенты и уговорили его не ехать в Россию, сказав, что он должен попробовать себя в Швеции. Сегодня если он поедет в КХЛ, то в Швецию его больше не возьмут. Мы пришли к тому, что этот год он отыграет в Швеции, а в следующем приезжает к нам. Но это опять время.
В нынешней ситуации «Куньлунь» не является базовым клубом для сборной Китая. Тем более никто не застрахован от новых санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) касаемо игроков сборных, выступающих в КХЛ. Китай работает с IIHF, сама IIHF нацелена на развития хоккея в Китае, и то, что мы видим в спортивном плане со стороны европейских лиг и IIHF, не подразумевает под собой, что «Куньлунь Ред Стар» может быть базовой командой.
— Представителя клуба нет в совете директоров, из-за чего вы не можете влиять на принятие ключевых решений. Нет ли ощущения, что «Куньлунь» выглядит чужим для лиги и на него больше смотрят как на политический проект?
— По поводу совета директоров — это вопрос не к клубу, а к лиге, и, насколько я помню, в нем места закреплены за клубами. Возможно, представительство иностранных клубов в совете директоров имело бы смысл расширить, если бы таких команд было бы немало. Когда играли рижское «Динамо», «Йокерит», «Слован», наши интересы — интересы иностранцев были представлены в совете директоров. Мы себя не чувствуем обделенными, да, есть ощущение, что за последнее время после сокращения иностранных клубов КХЛ слегка имеет перекос в российскую сторону, но это все рабочие моменты. Понятно, что лиге проще, образно говоря, подогнать иностранный клуб под требования всех остальных, чем условно выделять его в отдельный класс. Да, нам не всегда это нравится, но это правила игры, мы с ними не спорим.
В КХЛ на нас как на политический продукт не смотрят, хотя в общественном сознании такая точка зрения присутствует. Возможно, мы сами в этом отчасти виноваты, надо было больше и активнее рассказывать о себе. И сейчас все представления о «Куньлуне» и вытекающие из этих представлений претензии строятся в первую очередь на том, что люди сами себе придумали о нашем клубе. Как бы то ни было, у нас клуб, составленный почти без легионеров, и мы привносим в КХЛ какую-то новизну. Мы видим, что сейчас происходит в «Барысе» (казахстанский клуб в течение сезона расторг контракты практически со всеми иностранцами, включая россиян — прим. ТАСС), мы через это проходили. Сейчас мы не считаем правильным играть только китайскими спортсменами, да, в теории мы могли бы набрать команду из китайцев, усилить их канадцами с китайскими корнями, но, говоря о конкурентоспособности, мы бы боролись тогда в лучшем случае за выход в плей-офф ВХЛ.
— Какие ключевые критерии должны быть соблюдены для возвращения «Куньлуня» в Китай и какова на данный момент вероятность того, что команда следующий сезон начнет выступать дома?
— Скажем так, и клуб, и лига очень хотели бы, чтобы мы вернулись в Китай. Работа в этом направлении ведется, и вероятность сейчас достаточно высока. Не стоит оценивать этот вопрос с позиции «клуб в Китае никому не нужен и не интересен», это не так. Но поскольку КХЛ является организатором соревнований, то и на ней лежит выполнение определенных задач при организации матчей и в Китае, если мы туда вернемся. Мы хотим привлекать больше людей на трибунах, как и лига, и переехать на большую арену, но мы не способны сейчас заполнять 15-тысячный дворец. Не все люди идут смотреть на «Куньлунь», они приходят и на другие клубы. Люди должны про них узнавать, и раскрутка, популяризация лиги в Китае — это не только задача «Куньлуня». В рамках своего клуба мы популяризируем его, и, надо признать, весьма успешно, но зрители должны знать, что это за чемпионат, где выступает китайская команда, какие в нем есть звезды, какие команды. А значит, должно быть более плотное присутствие в инфополе, на телевидении и в Сети. Пока на телевидении Китая, к сожалению, засилие НХЛ.
Еще один момент — при переезде в Китай бюджет клуба значительно увеличивается, как увеличиваются и риски. Если эти риски будут полностью лежать на нас, то, мне кажется, это не совсем правильно. Это касается в первую очередь приезда гостевых команд. Мы готовы, как раньше, помогать, но нести полную ответственность за то, прилетит ли команда или нет, мы не хотим. Мы надеемся, что лига возьмет этот вопрос под свое крыло, изучит, обеспечит помощь в перелете команд-соперников.
Мы готовы были переехать и в этом году, есть болельщики, которые нас ждали. Даже уверенность была, что этот сезон мы начнем уже в Пекине, по логистике и арене у нас было понимание, но совместно с КХЛ решили подождать еще год — подготовиться. Лучше мы сразу заедем громко и ярко, чем заедем наполовину.
— Вы говорили, что селекция в «Куньлуне» по большей части сводится к поиску свободных агентов. Видите ли вы резервы для роста зарплат под потолком для более качественного усиления состава?
— Мы работаем не в рамках потолка зарплат, а в рамках своего бюджета, который гораздо ниже. Да, есть бонусы, которые идут в расчет потолка, но их нужно еще постараться заработать. Но они, конечно, помогают снизить размер оклада (ряд клубов часть зарплаты игрока переводят в бонусы, которые выплачиваются за определенное количество очков или голов — прим. ТАСС). Условно, выбьет ли, например, хоккеист Х 50 очков для начисления ему бонусов? Думаю, в обозримом будущем нет, но суммы учитываются в потолке. За счет теоретических бонусов мы близки к его границе.
На самом деле мы рассматриваем переезд в Китай как момент, позволяющий увеличить нашу зарплатную ведомость. Команда должна вернуться более конкурентоспособной.
— Из года в год приходится читать о том, что хоккеисты в «Куньлуне» пользуются возможностью заработать при отсутствии больших задач. Насколько я понимаю, главный тренер Михаил Кравец с этим категорически не согласен. Стало ли такого отношения у игроков меньше с этого сезона?
— Будет правильно говорить, что изменение структуры состава команды и приглашение Кравца — это звенья одной цепи. Да, у нас были проблемы с дисциплиной, но опять же они были вызваны тем, что у нас два сезона спортивная задача в КХЛ была вторична. Наименее дисциплинированных в этом сезоне уже нет, команда более управляемая. Поэтому у руля стоит другой тренер, который, как мы считаем, должен с ней справиться. Я бы не сказал, что сейчас есть проблема того, что команда не хочет работать, и тренер пытается эту тенденцию переломить. С одной стороны, есть некоторая ломка сознания у группы хоккеистов, но эта группа маленькая. Проблемных ребят, у которых есть желание не играть, а гулять по ночной Москве, не осталось. С другой стороны, команда только строится: есть тренер, есть группа ребят, не имеющая лидера, и есть группа хоккеистов, которые первый год в лиге. Эти «лебедь, рак и щука» пока не могут сплотиться, и суть колыхания «Куньлуня» в этом, а не в борьбе «ночного дозора» с «дневным», когда кто-то едет гулять, а кто-то — тренироваться.
— Ни один из предыдущих главных тренеров «Куньлуня» не работал больше одного сезона, а на построение коллектива, как видится, требуется больше времени. Будет ли у Кравца такая возможность и зависит ли это от нынешнего результата («Куньлунь» идет на последнем месте в Западной конференции — прим. ТАСС)?
— Мы это понимали и договаривались, что наше сотрудничество не будет ограничено одним годом. У него контракт по схеме «1+1», то есть второй год на общее усмотрение. Надо будет понять, насколько ему комфортно работать, что будет в следующем году с командой, если она переедет в Пекин. Мы тоже выступаем за стабильность и по этой причине постарались сохранить в составе тренера Виктора Игнатьева, который у нас третий год работает. Предыдущие тренеры так часто менялись по объективным причинам, зачастую назначали тренеров с подачи сборной и в ее интересах и судили в первую очередь по результатам национальной команды. Сегодня есть понимание, что на каком-то моменте мы должны остановиться.
Говоря о результатах, существенные претензии есть не к Кравцу, а к команде в общем, у нас не совсем кое-что получается. Есть уверенность, что этот состав должен играть лучше. Мы пытаемся понять суть проблемы и найти решение. Если бы все было безнадежно — одно дело, но некоторые матчи показывают, что это не так. По моему мнению, за многим кроется психология, надо в ней покопаться. Иногда команда, проигрывая, рассыпается, но против сильного соперника она мобилизуется и может здорово сыграть хоть дома, хоть на выезде. А когда соперник такого же уровня и более мотивирован, мы выиграть не можем. Слава богу, чемпионат чуть растянули, расписание составлено так, что ключевые матчи у нас позже, время есть, чтобы сложить пазл.
— Нет ли опасения, что из-за не очень хорошего выступления команды из года в год вам могут сократить финансирование? И интересно вообще, как строится финансирование «Куньлуня», поскольку есть мнение, что оно связано с китайскими властями?
— Нас финансирует китайская компания, не государственная. Мы чувствуем себя весьма уверенно в этом отношении. Также у нас есть партнеры, которые поддерживают нас на протяжении всей нашей истории, это компания «Сибур», которая представлена в Китае, и на наших матчах в Пекине и Шанхае всегда была весьма существенная делегация болельщиков из числа сотрудников местных отделений, и «Газпромбанк», который поддерживает нас с момента вынужденного переезда в Россию. За что им огромные спасибо!
У нас давно все систематизировано, и сокращение по программе мерчандайзинга, маркетинга находится в рамках оптимизации расходов и именно по тем причинам, о которых я сказал выше, и не вызвано проблемами финансирования. Клуб старается лишнего не тратить, чтобы максимально использовать имеющийся бюджет. Да, хотелось бы увеличения зарплатной ведомости, но опять же — надо выигрывать. Как только ты вышел в плей-офф, но проиграл, например, в семи матчах, будет повод обратиться с просьбой увеличить зарплатный бюджет для приобретения пары сильных хоккеистов, которых не хватило. Это так работает.