Вице-президент «Куньлуня»: в КХЛ на нас не смотрят как на политический продукт

— Скажем так, и клуб, и лига очень хотели бы, чтобы мы вернулись в Китай. Работа в этом направлении ведется, и вероятность сейчас достаточно высока. Не стоит оценивать этот вопрос с позиции «клуб в Китае никому не нужен и не интересен», это не так. Но поскольку КХЛ является организатором соревнований, то и на ней лежит выполнение определенных задач при организации матчей и в Китае, если мы туда вернемся. Мы хотим привлекать больше людей на трибунах, как и лига, и переехать на большую арену, но мы не способны сейчас заполнять 15-тысячный дворец. Не все люди идут смотреть на «Куньлунь», они приходят и на другие клубы. Люди должны про них узнавать, и раскрутка, популяризация лиги в Китае — это не только задача «Куньлуня». В рамках своего клуба мы популяризируем его, и, надо признать, весьма успешно, но зрители должны знать, что это за чемпионат, где выступает китайская команда, какие в нем есть звезды, какие команды. А значит, должно быть более плотное присутствие в инфополе, на телевидении и в Сети. Пока на телевидении Китая, к сожалению, засилие НХЛ.