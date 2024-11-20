В «Куньлунь Ред Стар» объяснили причины низкой посещаемости на матчах КХЛ

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Низкая посещаемость большинства матчей китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) связана в основном со слабыми результатами команды в домашних играх. Такое мнение в интервью ТАСС высказал исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча команды с «Куньлунем» (8:0) 23 октября высказал сожаление о том, что на игру пришло около сотни человек.
«Конечно, приятного в этом мало, гораздо приятнее вспоминать о том, как за нашей победой над СКА в прошлом сезоне с трибун “СКА-Арены” наблюдали свыше 21 тыс. зрителей. Но посмотрите на наши результаты дома, и вам станет понятно, почему на трибунах мало людей, — сказал Феоктистов. — Никто не будет ходить на команду, которая не выиграла ни одного домашнего матча в основное время. Люди любят быть причастными не к проигрышам, а к победам. Если бы “Куньлунь” обыгрывал все московские команды, трибуны были бы набиты битком. Сейчас же у нас арену забивают болельщики СКА, “Динамо”, “Спартака”, ЦСКА, потому что они готовы поддерживать команду, ехать за ней в том числе и в Мытищи (“Куньлунь” в матче со “Спартаком” 10 ноября побил рекорд посещаемости “Арены-Мытищи” в КХЛ, собрав 5 937 зрителей — прим. ТАСС). Мы же для Мытищ — не плоть от плоти и кровь от крови, у нас не играют условно “парни с соседнего двора”. Можно поддерживать и в беде, и в радости, но, как правило, поддерживают своих, а мы — гости».
Вице-президент рассказал о том, приглашал ли клуб на матчи китайских граждан. «Надо понимать еще китайский менталитет и уклад жизни: китайцы рано встают и рано ложатся. Для них хоккей, заканчивающийся в 22:00, — это поздно, в 8 вечера китаец, как правило, должен быть дома. Поэтому ему удобны более ранние матчи, и тем более с группами, с которыми мы работаем, как правило, далеко ехать до Мытищ. Так что мы берем только особые мероприятия, например матч открытия или матч на китайский Новый год», — отметил он.
«Обычно организация таких событий целиком и полностью ложится на клуб. Аренда одного автобуса туда-обратно плюс чтобы он стоял во время игры будет стоить 20−25 тыс. рублей. Один автобус в лучшем случае привезет 50 болельщиков. Чтобы привезти тысячу китайцев, нужно 20 автобусов. Это уже полмиллиона рублей, не считая билетов. К тому же мы не можем же просто их привезти: необходимо дополнительно организовать встречу с игроками, фотосессию с ними, хоккеисты должны что-то подарить болельщикам — значит, новые расходы. Получается, порядка 750 тыс. рублей, чтобы собрать на арене тысячу китайцев на один матч. Учитывая 34 домашних матча — это 25 млн рублей. Этих денег стоит один хороший качественный нападающий», — добавил он.