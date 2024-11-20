В «Куньлунь Ред Стар» объяснили причины низкой посещаемости на матчах КХЛ

«Конечно, приятного в этом мало, гораздо приятнее вспоминать о том, как за нашей победой над СКА в прошлом сезоне с трибун “СКА-Арены” наблюдали свыше 21 тыс. зрителей. Но посмотрите на наши результаты дома, и вам станет понятно, почему на трибунах мало людей, — сказал Феоктистов. — Никто не будет ходить на команду, которая не выиграла ни одного домашнего матча в основное время. Люди любят быть причастными не к проигрышам, а к победам. Если бы “Куньлунь” обыгрывал все московские команды, трибуны были бы набиты битком. Сейчас же у нас арену забивают болельщики СКА, “Динамо”, “Спартака”, ЦСКА, потому что они готовы поддерживать команду, ехать за ней в том числе и в Мытищи (“Куньлунь” в матче со “Спартаком” 10 ноября побил рекорд посещаемости “Арены-Мытищи” в КХЛ, собрав 5 937 зрителей — прим. ТАСС). Мы же для Мытищ — не плоть от плоти и кровь от крови, у нас не играют условно “парни с соседнего двора”. Можно поддерживать и в беде, и в радости, но, как правило, поддерживают своих, а мы — гости».