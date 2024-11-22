«Автомобилист» впервые за семь лет проиграл китайскому клубу в Екатеринбурге

«Не хватает голов, которые вывели бы команду вперед. Вратарь соперника здорово сыграл. Шансов было очень много. Какой-то взрыв нужен. Бросок должен быть взрывным, чтобы не в пузо прилетело. Разбирали этого вратаря, ребятам говорили, что он довольно-таки низко играет, просили бросать верхом, но здесь опять же не смогли переиграть. Влияет ли отсутствие лидеров на результат? Конечно, у ребят, которые травмированы, побольше мастерства. Но игроки, которые сейчас в составе, получают опыт игры в КХЛ, многим ни разу не приходилось играть на таком уровне. Понятно, что есть проблема в завершении, понимаем, откуда это идет. Мы надеемся, что ребята подтянутся и возьмут свой шанс», — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.