«Автомобилист» впервые за семь лет проиграл китайскому клубу в Екатеринбурге

Фаворитом противостояния безоговорочно считались екатеринбуржцы, несмотря на кадровые потери в составе. Ведущие игроки Анатолий Голышев, Кертис Волк, Джесси Блэкер и Бренден Лайпсик восстанавливаются после травм. Шансы сыграть с основным составом получили игроки клубной системы.
Подопечные Николая Заварухина по-прежнему являются основным конкурентом «Трактора» за лидерство на Востоке, а дружина Михаила Кравеца занимала последнее место в таблице Запада. Накануне уральцы потерпели первое поражение за восемь матчей, уступив «Нефтехимику», «драконы», напротив, прервали неудачную серию, не пропустив ни одной шайбы от минского «Динамо», и подходили к новому поединку с положительным настроем. Впрочем, китайская команда в нынешнем чемпионате уже не раз удивляла, обыгрывая несколько именитых клубов.
«Конечно, о том, что будет положительный результат, я не думал, но и не думал о том, что он будет отрицательный. Всегда настраиваешься на хорошую игру, на победу, а успешные игры придают уверенность не только мне, но и всей команде. Поэтому сегодня на льду у ребят была и смелость, и ответственность, и решительность. Начав игру правильно, отлично отыграв первый период, с хорошей игрой вратаря, команда сумела победить очень сложного соперника», — сказал наставник «Куньлуня» Михаил Кравец.
Игра началась с инициативы «Автомобилиста», но хозяева льда не смогли реализовать свои моменты — броски были неточными, а в некоторых эпизодах вратарь гостей Кайл Кейзер грамотно нейтрализовал опасность. Пекинцы реже подбирались к чужим воротам, но не упустили великолепный шанс и открыли счет. В конце периода уральцы провалились в своей зоне, потеряв шайбу в атаке, чем воспользовались игроки китайской команды, выкатившись «2 в 1» перед вратарем. Джейден Хальбгевакс оправил шайбу под бросок Спенсеру Фу, а капитан «Куньлуня» бросил точно над плечом Владимира Галкина. После пропущенного гола уральцы оживились и ответили многочисленными бросками, но счет до перерыва остался неизменным.
Второй игровой отрезок прошел с полным преимуществом «Автомобилиста». Хозяева льда усилили активность и дважды заставили соперников нарушить правила в атаке, однако, получив численное преимущество, оба раза не смогли реализовать его. Всего за период екатеринбургская команда нанесла 40 бросков по воротам «Куньлуня», 20 из которых пришлись в створ, однако усилия не принесли результата.
Количество угроз по воротам Кейзера снизилось в последующие 20 минут игрового времени. Гости из Китая, имея шаткое преимущество в один гол, стали «сушить» игру — шли наперехват и отбирали шайбу в средней зоне. Хозяевам дважды пришлось ошибиться и остаться в меньшинстве, что сказалось на атакующей способности. Лишь за две минуты до конца периода Стефан да Коста отправил игровой снаряд в пустой угол ворот после шикарного паса от Ника Меркли.
Дополнительное время хозяева начали в большинстве. Да Коста имел хорошую возможность стать героем матча, поставив точку в этой встрече, но гости отбились. Завершился овертайм также с численным преимуществом «Автомобилиста», тем не менее соперников обыграть не получилось. Буллитная серия затянулась надолго, только с 15-й попытки удалось решить вопрос о победителе встречи. Победу клубу из Пекина принес Лукас Локхарт. «Куньлунь» впервые с сентября 2017-го победил в «Уральце».
«Не хватает голов, которые вывели бы команду вперед. Вратарь соперника здорово сыграл. Шансов было очень много. Какой-то взрыв нужен. Бросок должен быть взрывным, чтобы не в пузо прилетело. Разбирали этого вратаря, ребятам говорили, что он довольно-таки низко играет, просили бросать верхом, но здесь опять же не смогли переиграть. Влияет ли отсутствие лидеров на результат? Конечно, у ребят, которые травмированы, побольше мастерства. Но игроки, которые сейчас в составе, получают опыт игры в КХЛ, многим ни разу не приходилось играть на таком уровне. Понятно, что есть проблема в завершении, понимаем, откуда это идет. Мы надеемся, что ребята подтянутся и возьмут свой шанс», — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
После 27 игр «Автомобилист» с 37 очками расположился на четвертой строчке в регулярном чемпионате КХЛ и занимает второе место на Востоке.
Следующий матч екатеринбуржцы проведут на выезде и встретятся в Минске с местным «Динамо». На родной лед команда Николая Заварухина вернется 28 ноября, их соперником станет омский «Авангард».