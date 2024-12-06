Шедевр из СССР приговорил СКА, Ротенберг наехал на свою команду. Итоги дня в КХЛ

На пятой минуте второй двадцатиминутки Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Джордана Уила восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Артём Михеев с передачи Игоря Ожиганова вывел бело-голубых вперёд. На четвёртой минуте третьего периода Арсений Грицюк с передачи Тони Деанджело сделал счёт 2:2.