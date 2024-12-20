Вратарь Андрей Кареев покинул минское «Динамо»

Голкипер присоединился к команде в межсезонье. В составе «Динамо» Кареев провёл 7 матчей при 90.2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.50, один матч он сыграл «на ноль».
35-летний голкипер дебютировал в КХЛ в 2014 году в составе новокузнецкого «Металлурга», который ещё выступал в КХЛ. Также он играл за «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Спартак».
Напомним, команда из Минска (Беларусь) сейчас находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. У минчан 40 очков в 35 матчах.