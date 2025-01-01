Голкипер минского «Динамо» Демченко признан КХЛ лучшим вратарем декабря

Лучшим вратарем месяца в третий раз в карьере был признан новичок минского «Динамо» Василий Демченко. После перехода в столичный клуб 11 декабря 30-летний россиянин провел за «зубров» пять матчей и одержал пять побед. Ни в одной из этих игр Демченко не пропускал больше одной шайбы, а в поединке против московских одноклубников отыграл «на ноль». Минское «Динамо» набирает очки на протяжении семи матчей подряд, на этом отрезке у «зубров» шесть викторий и единственное поражение в овертайме. 4 января наша команда в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».