В «Торпедо» сообщили, что клубы КХЛ обсуждают вопрос о переносе закрытия трансферного окна

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) находятся в процессе обсуждения возможности переноса даты закрытия трансферного окна на месяц из-за расширения календаря регулярного чемпионата. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Торпедо», член совета директоров лиги Александр Харламов.
Согласно регламенту трансферное окно в КХЛ закрывается в ночь на 28 декабря. После этого ни один клуб лиги не может приобретать и обменивать хоккеистов.
«Этот вопрос уже поднимался, это было бы логично. Он пока не принят, находится в стадии обсуждения», — сказал Харламов.
В сезоне-2024/25 регулярный чемпионат проводится с 3 сентября по 23 марта. Ранее первый этап сезона завершался ближе к концу февраля.