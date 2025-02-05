Квартальнов о победе над «Сочи»: парни — молодцы, нашли силы переломить игру

«Не скажу, что мы провалили старт, все-таки могли организовать быстрые шайбы, для этого были хорошие моменты. В итоге получили обратную атаку соперника и точный бросок. Второй гол интересный пропустили, потом третий… Такое бывает, когда у соперника все заходит. Была мысль поменять вратаря, но решили оставить, и пару раз Тихомиров выручил, — сказал Квартальнов. — В перерыве мы поговорили с ребятами, отметили моменты, которые надо убрать. Непросто переломить такую игру. Забей соперник при 0:3 еще пару шайб, все могло быть катастрофически. Но хорошая команда проявляется в том, что игроки умеют найти выход из трудного положения. Мы нашли в себе силы, добавили в движении, реализовали большинство. Парни — молодцы».