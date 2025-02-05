Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квартальнов о победе над «Сочи»: парни — молодцы, нашли силы переломить игру

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча «зубров» в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: hcdinamo.by

Во втором и заключительном матче домашней серии минчане обыграли «Сочи» со счетом 5:3, отыграв по ходу встречи отставание в три шайбы. Авторами голов в составе «Динамо» стали Виталий Пинчук, Вадим Шипачев, Ксавье Уэлле, Вадим Мороз и Роб Хэмилтон, который в первом периоде забросил и в собственные ворота. По две голевые передачи отдали Джордан Гросс и Сэм Энас.

«Не скажу, что мы провалили старт, все-таки могли организовать быстрые шайбы, для этого были хорошие моменты. В итоге получили обратную атаку соперника и точный бросок. Второй гол интересный пропустили, потом третий… Такое бывает, когда у соперника все заходит. Была мысль поменять вратаря, но решили оставить, и пару раз Тихомиров выручил, — сказал Квартальнов. — В перерыве мы поговорили с ребятами, отметили моменты, которые надо убрать. Непросто переломить такую игру. Забей соперник при 0:3 еще пару шайб, все могло быть катастрофически. Но хорошая команда проявляется в том, что игроки умеют найти выход из трудного положения. Мы нашли в себе силы, добавили в движении, реализовали большинство. Парни — молодцы».

Далее столичный клуб отправится в Ярославль, где 6 февраля встретится с лидером Западной конференции «Локомотивом».

Динамо Мн
5:3
0:3, 1:0, 4:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 14310 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Сергей Зубов
Вратари
Андрей Тихомиров
Евгений Волохин
(Евгений Волохин)
1-й период
05:52
Игорь Швырев
(Глеб Корягин)
13:42
Денис Венгрыжановский
13:42
Денис Венгрыжановский
17:36
Данил Авершин
(Игорь Швырев, Артем Волков)
2-й период
22:02
Василий Мачулин
28:16
Виталий Пинчук
(Александр Волков, Джордан Гросс)
38:54
Командный штраф
39:31
Роман Горбунов
39:31
Андрей Никонов
39:47
Вадим Шипачев
3-й период
42:25
Вадим Шипачев
(Вадим Мороз, Егор Бориков)
42:44
Роберт Хэмилтон
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
42:44
Командный штраф
48:21
Александр Хохлачев
50:14
Ксавье Уэлле
(Роман Горбунов, Крис Тирни)
51:06
Семен Ибрагимов
51:40
Максим Федотов
51:40
Максим Федотов
52:45
Вадим Мороз
(Сэм Энас, Джордан Гросс)
53:15
Ксавье Уэлле
Овертайм
60:00
Александр Волков
Статистика
8
Штрафное время
18
8
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Сочи
КХЛ: таблица и календарь