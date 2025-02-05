Хоккейная «Лада» потерпела поражение от «Нефтехимика»

Перед началом третьего периода у «Лады» произошла замена голкипера — Александр Трушков вступил в игру вместо Константина Волкова. Тольяттинцы смело двинулись вперед и на исходе 47-й минуты сократили отставание до минимума. Александр Государев классной передачей вывел Дмитрия Кугрышева на ударную позицию и опытный форвард не сплоховал, бросив четко между вратарских щитков — 2:3. Далее «автозаводцы» активно пытались полностью ликвидировать отставание, но попались на одну из контратак соперника, которую результативно завершил Жан-Себастьен Ди, оформивший дубль. 2:4. Однако последнее слово в матче осталось за подопечными Павла Зубова — за 12 секунд до сирены Евгений Грошев мощным щелчком с ползоны забил при игре в меньшинстве. 3:4. На полноценный финальный штурм времени волжанам не хватило. Итог — поражение.