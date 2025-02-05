Екатеринбургский «Автомобилист» вырвал в овертайме победу у «Куньлуня»

ХК «Автомобилист» 4 февраля на выезде обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче чемпионата КХЛ. Игра в Мытищах завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).
Шайбы в ворота соперников забросили Андрей Обидин, а в овертайме — Анатолий Голышев.
Таким образом, екатеринбургский «Автомобилист» продлил победную серию до 11-й матчей. Сейчас команда с 70 очками в 51 встрече занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Следующий матч «Автомобилист» проведет 6 февраля, команда встретится с «Ак Барсом».