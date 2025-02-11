«Авангард» одержал убедительную победу над «Адмиралом»

Команда Ги Буше одержала уверенную победу со счётом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0). Несмотря на стартовый натиск хозяев, «ястребы» сумели реализовать больше моментов и уже после первого периода могли похвастаться тремя шайбами. В дальнейшем омичи играли по счёту, однако оборотов не сбавляли. Дублем в составе победителей отличился Николай Прохоркин, гол в своей 1000-й игре в КХЛ забил Илья Каблуков, также у «Авангарда» забивали Дамир Шарипзянов и Константин Окулов.