«Амур» продлил контракт с хоккеистом Гальченюком

22 августа 2023 года журналистка портала The Athletic Кэти Стрэнг сообщила, что суд снял с хоккеиста пять из шести обвинений и приговорил его к 30 дням тюрьмы. При этом один день уже засчитывается как отбытый срок, поскольку он провел ночь в тюрьме после задержания, остальной срок заключения будет отменен после того, как хоккеист успешно пройдет программу по лечению от алкоголизма, а также проведет 12 месяцев без употребления алкоголя.