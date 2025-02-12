«Амур» продлил контракт с хоккеистом Гальченюком

ХАБАРОВСК, 12 февраля. /ТАСС/. Хабаровский «Амур», выступающий в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), продлил контракт с американским нападающим Александром Гальченюком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с игроком действует до 31 мая 2027 года. Игрок выступает за «Амур» с 2024 года. В текущем сезоне Гальченюк в 53 играх забросил 20 шайб и отдал 17 голевых передач.
В августе 2023 года Гальченюк перешел в СКА, подписав двухлетний контракт, в мае 2024 года он расторг контракт с петербургским клубом и перешел в «Амур». В 2012 году он был выбран под общим третьим номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Монреаль». В прошедшем сезоне КХЛ нападающий провел 70 матчей, в которых забросил 18 шайб и сделал 29 результативных передач. Вместе с командой Гальченюк дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина.
14 июля 2023 года портал The Athletic сообщил, что Гальченюк был арестован в Скотсдейле (США, штат Аризона), его обвинили в нападении на частную собственность, хулиганстве, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании. На следующий день хоккеиста выпустили под подписку о невыезде. После этого клуб НХЛ «Аризона», с которым Гальченюк подписал контракт 1 июля, объявил о расторжении соглашения с хоккеистом. 18 июля нападающий принес извинения болельщикам команды за неподобающее поведение.
22 августа 2023 года журналистка портала The Athletic Кэти Стрэнг сообщила, что суд снял с хоккеиста пять из шести обвинений и приговорил его к 30 дням тюрьмы. При этом один день уже засчитывается как отбытый срок, поскольку он провел ночь в тюрьме после задержания, остальной срок заключения будет отменен после того, как хоккеист успешно пройдет программу по лечению от алкоголизма, а также проведет 12 месяцев без употребления алкоголя.