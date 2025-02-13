Минские динамовцы на своем льду всухую проиграли «Витязю»

В четверг подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с подмосковным «Витязем», который приехал в Минск с шестиматчевой серией поражений. Эта встреча стала для «зубров» второй за два дня, накануне наша команда обыграла лидирующий на Западе «Локомотив» со счетом 3:1. Сегодня первый период проходил с заметным преимуществом хозяев, но на перерыв минчане ушли в положении отстающих — гости вышли вперед на 18-й минуте.