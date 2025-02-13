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Минские динамовцы на своем льду всухую проиграли «Витязю»

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно завершили домашнюю мини-серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК-БЕЛТА

В четверг подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с подмосковным «Витязем», который приехал в Минск с шестиматчевой серией поражений. Эта встреча стала для «зубров» второй за два дня, накануне наша команда обыграла лидирующий на Западе «Локомотив» со счетом 3:1. Сегодня первый период проходил с заметным преимуществом хозяев, но на перерыв минчане ушли в положении отстающих — гости вышли вперед на 18-й минуте.

В следующем игровом отрезке «зубры» усилили давление на чужие ворота, но голкипер «Витязя» Андрей Кареев, который начинал этот сезон как раз за «Динамо», отвел все угрозы. В начале заключительной трети минчанам наконец удалось поразить цель, но гол был отменен из-за офсайда. Забросить шайбу по правилам хозяева так и не смогли, вместо этого дважды пропустив в пустые ворота незадолго до сирены. Итоговый счет — 0:3.

Это «сухое» поражение стало для Динамо вторым в трех последних матчах. Столичный клуб с 63 очками остался на седьмом месте в таблице Западной конференции. 17 февраля «зубры» вновь встретятся с «Витязем», но уже в Балашихе.

Динамо Мн
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Витязь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.02.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Вратари
Василий Демченко
(Василий Демченко, Василий Демченко)
Андрей Кареев
1-й период
01:56
Андрей Стась
04:20
Ярослав Бусыгин
11:56
Андрей Чивилев
17:05
Алексей Макеев
(Дмитрий Бучельников, Дерек Барак)
2-й период
27:21
Джош Брук
37:04
Сергей Калинин
3-й период
58:00
Ярослав Бусыгин
(Андрей Кареев)
58:37
Дерек Барак
(Алексей Макеев, Дин Стюарт)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Витязь
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