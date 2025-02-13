Минские динамовцы на своем льду всухую проиграли «Витязю»

В четверг подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с подмосковным «Витязем», который приехал в Минск с шестиматчевой серией поражений. Эта встреча стала для «зубров» второй за два дня, накануне наша команда обыграла лидирующий на Западе «Локомотив» со счетом 3:1. Сегодня первый период проходил с заметным преимуществом хозяев, но на перерыв минчане ушли в положении отстающих — гости вышли вперед на 18-й минуте.
В следующем игровом отрезке «зубры» усилили давление на чужие ворота, но голкипер «Витязя» Андрей Кареев, который начинал этот сезон как раз за «Динамо», отвел все угрозы. В начале заключительной трети минчанам наконец удалось поразить цель, но гол был отменен из-за офсайда. Забросить шайбу по правилам хозяева так и не смогли, вместо этого дважды пропустив в пустые ворота незадолго до сирены. Итоговый счет — 0:3.
Это «сухое» поражение стало для Динамо вторым в трех последних матчах. Столичный клуб с 63 очками остался на седьмом месте в таблице Западной конференции. 17 февраля «зубры» вновь встретятся с «Витязем», но уже в Балашихе.