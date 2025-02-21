«Автомобилист» в домашнем матче обыграл хабаровский «Амур»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» 20 февраля обыграл «Амур» из Хабаровска в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 5:3. Команды сразились на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге.