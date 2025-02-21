«Автомобилист» в домашнем матче обыграл хабаровский «Амур»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» 20 февраля обыграл «Амур» из Хабаровска в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 5:3. Команды сразились на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге.
В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Ник Меркли, Даниил Валитов и Степан Хрипунов. Дубль оформил Александр Шаров. В хабаровской команде отличились Александр Щемеров, Девин Броссо и Сергей Лапин.
Для «Амура» это шестое поражение подряд.
Екатеринбургский хоккейный клуб после 56 встреч набрал 75 очков. «Автомобилист» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Следующая игра «Автомобилиста» пройдет на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге 22 февраля. Команда встретится с хоккейным клубом «Северсталь» из Череповца.