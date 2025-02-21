Комментатора Скворцова выписали из больницы

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Спортивного комментатора Романа Скворцова, госпитализированного после избиения в Новосибирске, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.
«Только что его выписали из больницы», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Скворцов поступил в одну из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что медики диагностировали у Скворцова ушиб головного мозга и гематому. В региональной прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
В прокуратуре отметили, что Скворцов вышел из бара-ресторана Jonathan на улицу, где произошел конфликт с двумя посетителями другого заведения — Beerfactory. Один из них ударил Скворцова, после чего тот упал на землю.
Скворцову 49 лет. Он известен как комментатор хоккейных и баскетбольных матчей, работал на Олимпиадах и чемпионатах мира. В Новосибирске