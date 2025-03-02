Шипачев рассказал, что в минском «Динамо» все болеют за Овечкина в НХЛ

«Мы следим, переживаем, смотрим повторы. Александр — великий игрок, у нас в команде много русских, белорусских ребят, американцев, канадцев, — сказал Шипачев. — Они все повторы его матчей смотрят. Мы общаемся, и все верят, что Овечкин побьет этот рекорд».