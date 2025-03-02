Шипачев рассказал, что в минском «Динамо» все болеют за Овечкина в НХЛ

МИНСК, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки минского «Динамо» болеют следят за гонкой Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал нападающий «Динамо», рекордсмен Континентальной хоккейной лиги по количеству очков Вадим Шипачев.
«Мы следим, переживаем, смотрим повторы. Александр — великий игрок, у нас в команде много русских, белорусских ребят, американцев, канадцев, — сказал Шипачев. — Они все повторы его матчей смотрят. Мы общаемся, и все верят, что Овечкин побьет этот рекорд».
Овечкин забросил 884 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 22 матча.