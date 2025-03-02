Главный тренер «Сочи» Зубов пропустит ближайшие матчи команды в КХЛ

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Главный тренер клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Сергей Зубов пропустит предстоящие матчи команды из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщила пресс-служба «Сочи».
Исполняющим обязанности главного тренера будет Александр Титов.
«Сергея Зубова не будет на скамейке “Сочи” в ближайших матчах. К большому сожалению, в нашей жизни случаются обстоятельства, когда человек должен быть рядом со своей семьей. Наш главный тренер сейчас оказался именно в такой ситуации. Да, у команды начинается пятиматчевая домашняя серия, но благополучие близких — важнее. Мы в клубе это прекрасно понимаем», — говорится в сообщении.
«Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка в 58 матчах. Следующую встречу команда проведет 2 марта дома против лидера регулярного чемпионата ярославского «Локомотива».