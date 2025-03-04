«Лада» уступила «Металлургу» по буллитам

Хозяева с первых минут встречи завладели инициативой. Тем не менее, волжане уверенно сдерживали их натиск и время от времени убегали в контратаку.
В следующей двадцатиминутке настойчивость тольяттинского коллектива в атаке заметно возросла, однако счет в середине поединка все равно открыли хоккеисты «Металлурга» — Робин Пресс в касание замкнул поперечную передачу Игоря Гераськина. 1:0. Далее у «сталеваров» было два выхода «1 на 1», но ни Денис Зернов, ни Егор Коробкин своими шансами не воспользовались, а затем в аналогичной ситуации уже «Лада» упустила возможность забить — Никита Попугаев проиграл свою дуэль Илье Набокову.
В третьем периоде небольшое преимущество прослеживалось у магнитогорцев, однако удвоить отрыв им никак не удавалось — Максим Третьяк здорово действовал на последнем рубеже и держал «Ладу» в игре. Волжане, в свою очередь, пытались нащупать брешь в обороне «Металлурга» и на 59-й минуте Марсель Ибрагимов не позволил шайбе покинуть зону и тут же щелкнул от синей линии, после чего Михаил Фисенко результативно подставил клюшку и снаряд, чуть изменив траекторию полета, оказался в сетке — 1:1. Так «автозаводцы» смогли перевести матч в овертайм.
Дополнительный игровой отрезок выдался безголевым и выявлять победителя пришлось в серии буллитов, в которой тольяттинская команда уступила. У «Металлурга» попаданиями отметились Егор Яковлев и Никита Михайлис. Итог — поражение «Лады» со счетом 1:2.
Короткую выездную серию «автозаводцы» завершат 5 февраля в Минске, где пройдет встреча с местным «Динамо».