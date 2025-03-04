«Лада» уступила «Металлургу» по буллитам

В третьем периоде небольшое преимущество прослеживалось у магнитогорцев, однако удвоить отрыв им никак не удавалось — Максим Третьяк здорово действовал на последнем рубеже и держал «Ладу» в игре. Волжане, в свою очередь, пытались нащупать брешь в обороне «Металлурга» и на 59-й минуте Марсель Ибрагимов не позволил шайбе покинуть зону и тут же щелкнул от синей линии, после чего Михаил Фисенко результативно подставил клюшку и снаряд, чуть изменив траекторию полета, оказался в сетке — 1:1. Так «автозаводцы» смогли перевести матч в овертайм.