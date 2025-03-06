«Автомобилист» уступил «Ак Барсу» в заключительном выездном матче

Но главным хозяином суперарены, как ее называют екатеринбуржцы, станет ХК «Автомобилист». Его болельщики очень рады переезду, так как новая арена вмешает более 12 тысяч человек, что в два раза больше, чем может принять «Уралец», где команда выступала на протяжении 50-ти лет.