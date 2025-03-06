«Автомобилист» уступил «Ак Барсу» в заключительном выездном матче

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Уральцы уступили со счётом 3−1.
В первом периоде шайбу не забила ни одна из команд. В начале второго периода счет открыли игроки «Ак Барса». Шайбу в ворота Владимира Галкина отправил Никита Лямкин.
В середине третьего периода гол забил Александр Барабанову. Однако уже спустя 20 секунд екатеринбуржцы отквитали гол, Ник Меркли «распечатал» ворота «Ак Барса». За пару минут до конца периода тренерский штаб «Автомобилиста» сменил вратаря на полевого игрока, но Александр Барабанов перехватил шайбу и отправил её в пустые ворота, подведя итог встречи.
Следующий матч «Автомобилист» сыграет дома против ЦСКА. Это будет первая игра команды на новой «УГМК Арене». Она состоится 10 марта.
Как ранее сообщалось, первый тестовый матч прошел на новом спортивном комплексе столицы Урала — «УГМК Арене». Это крупнейший в России многофункциональный спортивный объект, где можно проводить международные соревнования по 11 видам спорта.
Но главным хозяином суперарены, как ее называют екатеринбуржцы, станет ХК «Автомобилист». Его болельщики очень рады переезду, так как новая арена вмешает более 12 тысяч человек, что в два раза больше, чем может принять «Уралец», где команда выступала на протяжении 50-ти лет.