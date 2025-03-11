«Автомобилист» проиграл свой первый матч на новой арене

«Автомобилист» 10 марта проиграл свой первый хоккейный матч на УГМК Арене. Соперником уральцев выступило ЦСКА.
Счет открыли гости на восьмой минуте. Шайбу забил Станислав Галиев. На 25 минуте отметился Прохор Полтапов, а на 27-й — Максим Мамин.
На той же 27-й минуте последовал контрудар от Ника Меркли. Но уже на 28-й Прохор Полтапов забил еще одну шайбу. Потом, на 52 и 58 минутах, по голу обеспечили «шофёры» Никита Трямкин и Сергей Зборовский. Итоговый счёт составил 3:4.
Таким образом, ЦСКА увёз из Екатеринбурга победу. А команда «Автомобилист» получила моральную поддержку от свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который посетил этот матч в рамках открытия УГМК Арены.