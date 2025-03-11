«Автомобилист» проиграл свой первый матч на новой арене

На той же 27-й минуте последовал контрудар от Ника Меркли. Но уже на 28-й Прохор Полтапов забил еще одну шайбу. Потом, на 52 и 58 минутах, по голу обеспечили «шофёры» Никита Трямкин и Сергей Зборовский. Итоговый счёт составил 3:4.