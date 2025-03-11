«Лада» всухую проиграла «Трактору»

Во второй двадцатиминутке у тольяттинцев стало заметно больше моментов, однако довести дело до результативного завершения никак не получалось, не помогло хозяевам и удаление защитника «черно-белых» Григория Дронова на экваторе матча. Челябинцы отбились вчетвером и потом не реализовали свое большинство, но затем дважды отличились с интервалом в 40 секунд. Точные броски в свой актив записали Андрей Светлаков и Максим Шабанов — 0:5.