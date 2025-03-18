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Квартальнов о поражении от «Сочи»: два периода мы играли не так, как нужно

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги последнего домашнего матча «зубров» в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: НОК

Во вторник минчане потерпели поражение от аутсайдера Западной конференции «Сочи». По ходу третьего периода «зубры» отыгрались со счета 0:2 усилиями Сэма Энаса и Вадима Шипачева, но пропустили решающую шайбу за пять секунд до финальной сирены.

«Можно похвалить команду за третий период, но игра состоит из 60 минут. Два периода мы не играли так, как нужно. Поэтому результат закономерен. До этого на выезде тоже плохо начинали матчи. Было важно не допустить удалений, но все равно были ненужные нарушения, — сказал Квартальнов. — На арену снова пришло 15 тысяч зрителей, нужно было победить перед своими болельщиками. Не получилось».

Эта неудача стала для «Динамо» четвертой подряд, столичный клуб идет на пятом месте в таблице Запада. Далее нашу команду ожидает пятничная встреча с московским ЦСКА на выезде, а 23 марта минчане завершат «регулярку» гостевым матчем против «Сочи».

Динамо Мн
2:3
0:1, 0:1, 2:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Сергей Зубов
Вратари
Василий Демченко
Евгений Волохин
1-й период
00:23
Василий Мачулин
02:00
Диллон Дюбе
14:40
Дмитрий Уткин
(Артемий Кузнецов, Никита Баклашев)
2-й период
33:13
Вадим Мороз
34:02
Джесси Грэм
(Даниил Сероух)
3-й период
42:49
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Александр Волков)
54:31
Вадим Шипачев
(Джордан Гросс, Ксавье Уэлле)
54:49
Тимофей Ковгореня
56:03
Уильям Биттен
59:54
Уильям Биттен
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит