Квартальнов о поражении от «Сочи»: два периода мы играли не так, как нужно

Во вторник минчане потерпели поражение от аутсайдера Западной конференции «Сочи». По ходу третьего периода «зубры» отыгрались со счета 0:2 усилиями Сэма Энаса и Вадима Шипачева, но пропустили решающую шайбу за пять секунд до финальной сирены.
«Можно похвалить команду за третий период, но игра состоит из 60 минут. Два периода мы не играли так, как нужно. Поэтому результат закономерен. До этого на выезде тоже плохо начинали матчи. Было важно не допустить удалений, но все равно были ненужные нарушения, — сказал Квартальнов. — На арену снова пришло 15 тысяч зрителей, нужно было победить перед своими болельщиками. Не получилось».
Эта неудача стала для «Динамо» четвертой подряд, столичный клуб идет на пятом месте в таблице Запада. Далее нашу команду ожидает пятничная встреча с московским ЦСКА на выезде, а 23 марта минчане завершат «регулярку» гостевым матчем против «Сочи».