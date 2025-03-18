Квартальнов о поражении от «Сочи»: два периода мы играли не так, как нужно

«Можно похвалить команду за третий период, но игра состоит из 60 минут. Два периода мы не играли так, как нужно. Поэтому результат закономерен. До этого на выезде тоже плохо начинали матчи. Было важно не допустить удалений, но все равно были ненужные нарушения, — сказал Квартальнов. — На арену снова пришло 15 тысяч зрителей, нужно было победить перед своими болельщиками. Не получилось».