«Лада» уступила «Амуру» по буллитам — 3:4

В начале заключительного игрового отрезка после одной из комбинаций Никита Михайлов оказался на пятачке и оформил дубль — 2:1. Не прошло и двух минут Кугрышев после ошибки гостей делает передачу в разрез на Михайлова, и Никита оформляет хет-трик. Это первый хет-трик тольяттинцев в истории КХЛ.