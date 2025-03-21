Пять белорусов набрали очки в матчах четверга в КХЛ

В Астане «Барыс» разгромно проиграл «Ак Барсу» — 0:8, одним из самых результативных игроков в составе казанского клуба стал белорусский защитник Степан Фальковский, который забросил шайбу и отдал две голевые передачи. «Северсталь» на выезде сломила сопротивление «Торпедо» (3:2), за череповчан ассистентским баллом отметился наш Александр Скоренов, за нижегородцев — его соотечественник Андрей Белевич. Голкипер волжан Иван Кульбаков совершил 41 сейв.
Хабаровский «Амур» в гостях по буллитам переиграл «Ладу» (4:3), в третьем взятии ворот тольяттинцев поучаствовал белорусский форвард «тигров» Вячеслав Грецкий. «Автомобилист» в Екатеринбурге также в серии послематчевых бросков был сильнее СКА (3:2), автором передачи во второй голевой атаке «армейцев» стал наш Владимир Алистров. Кроме того, 20 марта «Авангард» в овертайме дожал «Витязь» (3:2), а «Спартак» разобрался с «Сочи» (3:1).
В еще одном матче дня случилось историческое для КХЛ событие. «Салават Юлаев» на выезде победил «Сибирь» (3:1), одну из шайб за уфимцев забросил Джошуа Ливо. Этот гол стал для канадского форварда 48-м в сезоне, тем самым Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина по шайбам за один регулярный чемпионат.