Пять белорусов набрали очки в матчах четверга в КХЛ

Хабаровский «Амур» в гостях по буллитам переиграл «Ладу» (4:3), в третьем взятии ворот тольяттинцев поучаствовал белорусский форвард «тигров» Вячеслав Грецкий. «Автомобилист» в Екатеринбурге также в серии послематчевых бросков был сильнее СКА (3:2), автором передачи во второй голевой атаке «армейцев» стал наш Владимир Алистров. Кроме того, 20 марта «Авангард» в овертайме дожал «Витязь» (3:2), а «Спартак» разобрался с «Сочи» (3:1).