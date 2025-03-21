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«Автомобилист» победил СКА на «УГМК-Арене», уступая 0:2 по ходу матча

Екатеринбургский «Автомобилист» проявил характер и одержал победу над петербургским СКА, уступая две шайбы по ходу матча.

Источник: БЕЛТА

Встреча прошла накануне на новейшей «УГМК-Арене». К началу второго периода команда из Екатеринбурга уступала со счетом 0:2. У гостей отличились Никита Зайцев и Марат Хайруллин.

В дальнейшем Артем Каштанов сумел отыграть одну шайбу. А незадолго до конца третьего периода Брукс Мэйсек сделал счет равным. Игра перешла в овертайм, который не выявил победителя.

Команды отправились пробивать буллиты, в которых сильнее оказались хозяева льда. Решающий бросок на счету Семена Кизимова.

Свой следующий матч «Автомобилист» проведет на «УГМК-Арене» уже в эту субботу, 22 марта. Соперником в последнем поединке регулярной части чемпионата КХЛ станет действующий обладатель Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург».

Напомним, что клуб из Екатеринбурга еще месяц назад обеспечил себе участие в плей-офф нынешнего сезона.